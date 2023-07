UBND TP.Hà Nội thông tin về concert của BLACKPINK tại Mỹ Đình

(VTC News) -

Ngày 25/7, UBND TP Hà Nội ra thông tin về việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK 2023 (BLACKPINKWorld Tour 2023).

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Âm nhạc IME.

Concert của BLACKPINK tại Hà Nội sẽ diễn ra vào tối 29,30/7.

Ngày 30/6/2023, Sở VH&TT ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật Chương trình Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK 2023 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 29 và 30/7/2023.

Theo UBND thành phố Hà Nội, chương trình Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK 2023 là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế, có quy mô lớn. Nhóm nhạc BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, nổi tiếng của Hàn Quốc, được giới trẻ yêu thích.

Chương trình đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội - Việt Nam điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè thế giới, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để Hà Nội giao lưu, phát triển công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để chương trình Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK 2023 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29/7/2023 (với khoảng 36.000 khán giả), ngày 30/7/2023 (với khoảng 31.000 khán giả) diễn ra thành công, UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương; chỉ đạo Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn; Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch...

Trước đó, mạng xã hội rộ lên nghi vấn Công ty iMe Entertainment - đơn vị tổ chức đêm nhạc có tên gọi Born Pink World Tour Hanoi của nhóm BLACKPINK - chia sẻ bản đồ có "đường lưỡi bò" khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ, kêu gọi “tẩy chay” Born Pink World Tour Hanoi.

Sau đó, đại diện Công ty TNHH Âm nhạc IMe (IME Vietnam) chính thức lên tiếng xin lỗi trước sự cố về hình ảnh được lưu truyền trên một số phương tiện truyền thông. Đại diện IME Vietnam cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các Bộ ban ngành liên quan về sự việc.

Công ty này cho biết trang website lan truyền hình ảnh là trang website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á và không phải là website chính thức của công ty Việt Nam. (Công ty hiện tại chưa có website chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại Việt Nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là IME Vietnam).

Về mục tiêu khi thành lập văn phòng tại Việt Nam và lý giải về hình ảnh bị lan truyền, ông Brian Chow, CEO IME, cho biết: “Hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hoá của tất cả các quốc gia IME có mặt. IME đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam.

Mục tiêu của IME tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt Nam các chương trình và nghệ sỹ đỉnh cao của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận và ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất cho sự hiểu lầm đáng tiếc này".

Concert Born Pink sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, vào 2 tối 29 và 30/7. Đây là lần đầu tiên BLACKPINK đến Việt Nam để tổ chức concert. Trước đó, BLACKPINK đã thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10/2022. Kể từ đó, concert của nhóm liên tục cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

