UBND tỉnh Long An điểm mặt 20 dự án bất động sản trễ tiến độ

Hiện nay, khi quỹ đất TP.HCM ngày càng hạn hẹp, các dự án hạ tầng tăng kết nối các vùng vệ tinh với TP.HCM ngày càng phát triển thì xu hướng dịch chuyển của thị trường ra khu vực lân cận cũng nhờ vậy mà tăng nhanh.

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, sự dịch chuyển đó là tất yếu, mang tính quy luật. Điển hình, tốc độ tăng trưởng lượng nhà đầu tư quan tâm đến bất động sản Long An quý 2/2020 tăng tới 54% so với quý 1.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư tại các dự án tại Long An. Bởi hiện tại, hàng chục dự án trên địa bàn tỉnh này đang trong tình trạng trễ tiến độ, không ít dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư, buộc dừng hoạt động.

UBND tỉnh Long An cũng vừa công bố danh sách hàng chục dự án trễ tiến độ và có nguy cơ trễ tiến độ trên địa bàn. Trong đó, có không ít dự án thuộc các "ông lớn" bất động sản có tiếng tại Long An trong những năm gần đây.

Cụ thể, 20 dự án trễ tiến độ gồm: Dự án KDC thị trấn Tầm Vu (Thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) của Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS TNR Holdings; dự án KDC Pacifice Residence (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) của Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Pacific; dự án KDC An Thịnh Residence (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) của Công ty TNHH Đâu tư Phát triển Nhật Hoàng Thịnh;

Dự án KDC Nông thôn (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) của Công ty CP BĐS Lê Gia Phát; dự án KDC Lợi Bình Nhơn 2 (TP Tân An) của Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN và Đô thị Long An; dự án Khu đô thị mới Bình An (TP Tân An) của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BĐS Bình An;

Dự án KDC Hạnh Phúc (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) của Công ty CP Địa ốc Tân Phúc Land; dự án KDC mới Chợ Trạm (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) của Công ty CP Bạch Đằng; dự án KDC nhà máy Thuận Phương Long An (xã Long Can, huyện Cần Đước) của Công ty TNHH Vĩnh Phong; dự án KDC Đô thị GAIA Cần Đước (thị trấn Cần Đước và xã Phước Tuy, huyện Cần Đước) của Công ty CP Đầu tư GAIA Cần Đước;

Dự án KDC Dương Gia Thịnh (xã Hiệp Hoà, huyện Đức Hoà) của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BĐS Dương Gia Thịnh; dự án KDC An Huy (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà) của Công ty CP Địa ốc An Huy; dự án KDC Chỉnh trang đô thị Trung tâm thị trấn Tân Trụ 2 (thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) của Công ty CP May - Diêm Sài Gòn;

Dự án KDC Nông thôn mới (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà) của Công ty CP Thủ Thừa - Bình Thành; dự án KDC Mai Bá Hương (xã Lương Hoà, huyệ Bến Lức) của Công ty CP Tandoland; dự án KDC Lương Hoà (xã Lương Hoà, huyệ Bến Lức) của Công ty CP Prodezi Long An; dự án KDC Mỹ Yên Garden (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) của Công ty CP Việt Dũng;

Dự án KDC Vàm Cỏ Đông (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) của Công ty TNHH BĐS Vàm Cỏ Đông Long An; dự án KDC Long Thượng (xã Long Thượng và xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc); dự án KDC nhà ở công nhân Homeland Cold (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà) của Công ty CP BĐS Thiên Phúc.

Ngoài 20 dự án trễ tiến độ, UBND tỉnh cũng nêu tên 5 dự án chưa trễ tiến độ nhưng có khả năng không đảm bảo tiến độ, gồm:

Dự án KDC Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ (xã Mỹ Yên - Tân Bửu, huyện Bến Lức) của Công ty CP Đầu tư dự án Thịnh Phát; dự án Khu đô thị Thuận Phát (TP Tân An) của Công ty CP Đầu tư Thuận Phát Long An; dự án KDC Chỉnh trang (xã Long Sơn, huyện Cần Đước) của Công ty TNHH SX-TM thép Savi;

Dự án KDC Nông thôn (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) của Công ty TNHH Sài Gòn An Lạc; dự án KDC An Phú Sinh (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) của Công ty CP ĐT-TM An Phú Sinh.