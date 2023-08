Ứa nước mắt cảnh giáo viên trèo đèo lội suối vận động học sinh đến trường

Năm học 2023-2024, theo kế hoạch học sinh tại Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 28/8. Ngày 5/9, các trường học sẽ tổ chức khai giảng năm học mới. Bắt đầu từ tháng 8, nhiều trường học ở Nghệ An đã chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Trong ảnh, lớp mẫu giáo điểm Huồi Xái thuộc trường mầm non Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) đã được dọn dẹp sạch sẽ.