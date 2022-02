U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 7 bàn vẫn vào bán kết U23 Đông Nam Á

(VTC News) -

Chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore ở trận ra quân giúp U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng U23 Đông Nam Á. Cộng thêm kết quả chung cuộc của bảng A, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam càng lớn hơn.

Theo thể thức của giải U23 Đông Nam Á 2022, 3 đội đầu bảng chắc suất vào bán kết. Suất còn lại thuộc về đội có thành tích cao hơn trong 2 đội đứng thứ hai của bảng A và bảng C.

U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C nhờ hơn U23 Thái Lan chỉ số phụ. HLV Đinh Thế Nam và các học trò chỉ cần hòa đối thủ trực tiếp ở trận đấu ngày mai (22/2) để giữ được ngôi đầu và đặt chân vào bán kết gặp U23 Timor Leste.

U23 Việt Nam sáng cửa vào bán kết U23 Đông Nam Á.

Nếu thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam kết thúc bảng C với vị trí thứ hai. Trong trường hợp này, U23 Việt Nam phải so thành tích với đội nhì bảng A là U23 Campuchia.

Do bảng A có 4 đội, nhiều hơn bảng C một đội nên khi so sánh thành tích, U23 Campuchia không được tính kết quả đấu với U23 Brunei. Đây là một bất lợi rất lớn với đội chủ nhà, bởi chỉ số phụ của họ phần lớn được tạo nên từ trận thắng 6-0 trong ngày khai mạc. Cụ thể, U23 Campuchia chỉ được tính 3 điểm với 1 bàn thắng và 1 bàn thua.

Hiện tại, chỉ số phụ của U23 Việt Nam là 7 bàn thắng, 0 bàn thua. Điều đó có nghĩa là kể cả trong trường hợp thua U23 Thái Lan đến 0-7, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn giành quyền đi tiếp (do hơn U23 Campuchia chỉ số phụ là số bàn thắng).

Kịch bản duy nhất để U23 Việt Nam bị loại là thua U23 Thái Lan với cách biệt 8 bàn trở lên. Điều này rất khó xảy ra.