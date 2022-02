(VTC News) -

Trước tình hình COVID-19 đang de dọa các các đội bóng cũng như giải đấu, sáng 17/2, Ban tổ chức đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các đội bóng để thông báo sáng kiến của AFF nhằm đưa giải đến đích cũng như giúp các đội bóng đủ người để đá.

Theo đó, mỗi đội được phép thay thế tối đa 10 cầu thủ trong trường hợp có cầu thủ dính COVID-19 theo công thức 1-1. Chẳng hạn, nếu đội A có 3 cầu thủ xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì được thay thế bằng 3 cầu thủ khác. Những cầu thủ chấn thương không được thay thế.

U23 Việt Nam phải đeo khẩu trang khi tập luyện.

Những cầu thủ đã bị thay thế không được đăng ký thi đấu trở lại. Nguồn cầu thủ để thay thế có thể là từ danh sách sơ bộ 35 cầu thủ đã đăng ký với Ban tổ chức trước đó hoặc những cầu thủ khác miễn đảm bảo đúng tiêu chuẩn đăng ký.

Những cầu thủ được đăng ký thay thế phải thông báo với Ban tổ chức ít nhất 12 tiếng trước trận đấu sắp diễn ra. Các đội bóng có thể thay thế bất cứ thời điểm nào của giải đấu.

Trước đó, U23 Myanmar buộc phải bỏ giải sau khi phát hiện nhiều cầu thủ mắc COVID-19 dù đã sang Campuchia chuẩn bị cả tuần lễ. U23 Singapore cũng đối mặt với tình cảnh tương tự khi nhiều cầu thủ dính COVID-19. Đội bóng này chỉ còn 17 cầu thủ để đăng ký thi đấu trong trận gặp U23 Thái Lan vừa qua.

Ngoài ra, do U23 Myanmar bỏ cuộc vì có nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19 nên bảng B chỉ còn lại 2 đội gồm U23 Malaysia và U23 Lào. Theo cách sắp xếp lịch điều chỉnh vừa qua, 2 đội này sẽ chỉ đá một trận.

Tuy vậy, với mục đích đảm bảo mỗi đội được thi đấu ít nhất 2 trận nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ để hướng đến SEA Games, Ban tổ chức đã quyết định tiếp tục có sự điều chỉnh.

U23 Việt Nam phải so sánh điểm số, hiệu số với đội nhì bảng A nếu chỉ đứng nhì bảng C.

Theo đó, trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Lào sẽ đá theo thể thức lượt đi và về. Nếu hai đội hòa nhau sau 2 lượt trận, U23 Malaysia và U23 Lào sẽ đá hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại trong 2 hiệp phụ thì 2 đội sẽ bước vào loạt luân lưu để xác định đội nhất bảng B.

Cũng theo quyết định của AFF, đội đứng nhì bảng B sẽ không được quyền tham gia để xem xét đội nhì có thành tích tốt nhất. Việc xác định đội đứng nhì có thành tích tốt nhất để giành vé vào bán kết còn lại chỉ xảy ra giữa 2 đội đứng nhì của bảng A và C.

Do đó, nếu đứng nhì bảng C, U23 Việt Nam sẽ phải so điểm số và hiệu số với đội nhì bảng A để tranh vé vào bán kết U23 Đông Nam Á.