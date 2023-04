U22 Việt Nam đấu CLB TP.HCM: HLV Troussier xây lại hàng tiền vệ

(VTC News) -

Trong danh sách 31 cầu thủ U22 Việt Nam của HLV Philippe Troussier, số lượng tiền vệ trung tâm vượt trội so với các vị trí khác. Xây lại hàng tiền vệ có lẽ là nhiệm vụ mà nhà cầm quân người Pháp ưu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 32 sau những gì U22 Việt Nam thể hiện ở giải giao hữu Doha Cup.

Tuyến giữa đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhịp độ chơi bóng của U22 Việt Nam theo lối chơi của HLV Troussier. Tuy nhiên, màn thể hiện của các cầu thủ ở giải giao hữu đầu tiên chưa đủ làm hài lòng nhà cầm quân người Pháp.

HLV Troussier thị phạm cho học trò.

Cả Nguyễn Đức Việt và Huỳnh Công Đến đều không thể hiện được. Ngoài ra, khi trở về CLB thi đấu trong 3 tuần qua, 2 cầu thủ này cũng không có phong độ tốt. Trong khi đó, Võ Hoàng Minh Khoa, Hoàng Vĩnh Nguyên, Ngô Sỹ Chinh không được triệu tập trở lại.

Nhà cầm quân người Pháp gọi đến 8 người có sở trường tiền vệ trung tâm ở các giải trẻ trong nước và quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc cạnh tranh giành suất ở tuyến giữa U22 Việt Nam rất gắt gao.

Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Đinh Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Nam Trường (CLB Hoà Bình) là những cái tên mới so với Doha Cup. Trong số này, có những cầu thủ bị HLV Troussier loại ở lần trước nhưng không phải vì lý do chuyên môn mà là họ không cần chứng minh thêm năng lực. Giờ đây, khi họ trở lại, bài toán của HLV Troussier là thử nghiệm những phương án lắp ghép họ.

Cộng thêm Nguyễn Văn Trường cũng là một tiền vệ trung tâm trước khi được sử dụng ở vị trí tiền đạo trong thời gian gần đây, U22 Việt Nam có 9 cầu thủ cạnh tranh suất tuyến giữa. Trong khi đó, danh sách U22 Việt Nam chỉ có 20 cầu thủ. Những lựa chọn đa năng sẽ được ưu tiên, đó là khẳng định của HLV Troussier.

"Đội hình của đội bóng dự SEA Games gồm 18 cầu thủ và 2 thủ môn. Tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ. Nếu họ không đa năng thì khó mà được lựa chọn. Tôi cố gắng có nhiều thử nghiệm để cầu thủ thi đấu ở nhiều vị trí nhất", HLV Troussier nói.

Chiều 21/4, U22 Việt Nam đấu trận giao hữu đầu tiên của đợt tập trung hướng đến SEA Games 32. Trận đấu có thể chia làm 3 hiệp với quãng thời gian 30 phút.

Đối thủ của thầy trò HLV Troussier là CLB TP.HCM. Đây là liều thuốc thử vừa tầm, mức độ chênh lệch chuyên môn giữa 2 không lớn. CLB TP.HCM không có phong độ tốt nhưng có bản lĩnh trận mạc. Các cầu thủ U22 Việt Nam có 2 trận đấu để chứng minh năng lực của mình để giành suất dự SEA Games 32.

Mai Phương