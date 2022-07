U19 Việt Nam được bảo vệ nghiêm ngặt ở Indonesia

Sau khi trận đấu gặp U19 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng khép lại, BTC đã tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn cho U19 Việt Nam. Trước khi di chuyển ra sân tập chiều 12/7, U19 Việt Nam nhận được sự hỗ trợ đông đảo của lực lượng an ninh ở ngay quanh khách sạn đóng quân. Đây là cũng buổi tập đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Jarkata, đoàn quân của ông Đinh Thế Nam có xe hộ tống của cảnh sách dẫn đường.

Khác với không khí vắng vẻ khi chỉ có vài bảo vệ đứng canh những ngày trước đó, khu vực sân tập của U19 Việt Nam được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Trước khi U19 Việt Nam bước xuống xe để vào sân tập, lực lượng cảnh sát của Indonesia đã có mặt để đảm bảo an ninh.

Lực lượng an ninh Indonesia theo sát buổi tập của U19 Việt Nam.

Cánh cửa vào sân tập của U19 Việt Nam được khép lại cho đến khi buổi tập kết thúc. Ngoài một số thành viên của BTC, một cảnh sát cũng rảo bước ở đường nội bộ trong khu sân tập như để kiểm tra.

Trong những buổi tập trước, U19 Việt Nam thường đi bộ ra bên ngoài để đợi xe trong một quãng thời gian nhất định. Nhưng chiều 12/7, các thành viên được 2 nhân viên bảo vệ yêu cầu đứng đợi bên trong cho đến khi xe bus đến đón mới mở cửa để thầy trò ông Đinh Thế Nam bước lên xe và về khách sạn.

Cũng như chiều đi, chiều về của U19 Việt Nam thậm chí có đến 4 xe mô tô dẫn đường. Ngay tại khách sạn, một nhóm an ninh khác cũng đã túc trực sẵn tại đây để đảm bảo sự an toàn cho U19 Việt Nam.

Lúc này, mọi “nhất cử nhất động” của U19 Việt Nam được theo sát kỹ lưỡng. Theo lịch, U19 Việt Nam sẽ đá trận bán kết 1 với U19 Malaysia vào lúc 15h30 chiều ngày 13/7.