U17 Việt Nam tập huấn theo giáo án Bundesliga, đấu giao hữu với đội trẻ Dortmund

(VTC News) -

Trong 4 tuần tập huấn tại Đức, U17 Việt Nam sẽ được tập luyện và thi đấu với các đội trẻ của những đội bóng hàng đầu Bundesliga. Đây là chương trình được tạo ra từ sự hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Bundesliga và Next Media, mang tên "Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại CHLB Đức".

Trải nghiệm Bundesliga

U17 Việt Nam với các cầu thủ thuộc lứa 2005-2006 lên đường sang Đức từ hôm nay (18/3). Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt ghé thăm 4 CLB Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Koln và Borussia Monchengladbach, sẽ tập luyện theo chương trình của 4 đội bóng này và thi đấu giao hữu với các đội trẻ của họ.

U17 Việt Nam lên đường sang Đức tập huấn.

Các CLB của Bundesliga luôn được biết đến là cái nôi đào tạo cầu thủ trẻ chất lượng hàng đầu châu Âu. Chính điều này đảm bảo cho đội tuyển Đức luôn có các thế hệ cầu thủ tài năng nối tiếp nhau. Do vậy, chuyến tập huấn kéo dài 4 tuần lần này là cơ hội trải nghiệm quý báu cho U17 Việt Nam.

Ngoài ra, các câu lạc bộ Bundesliga cũng sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc phát triển tài năng bóng đá với sự tham gia của các huấn luyện viên của VFF.

Các thành viên của U17 Việt Nam cũng được đến sân theo dõi trực tiếp các trận đấu của Bundesliga. Thông qua đó, các cầu thủ trẻ sẽ được trải nghiệm bầu không khí sống động, khám phá những câu chuyện lý thú, lắng nghe chia sẻ từ các huyền thoại Bundesliga và những điều làm nên tên tuổi của họ tại Bundesliga.

Kết thúc 4 tuần tập huấn, một số cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng sẽ được các câu lạc bộ Bundesliga lựa chọn ở lại Đức, tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu.

Ươm mầm tài năng, hướng tới World Cup

Ông Robert Klein, Giám đốc điều hành Bundesliga International đánh giá cao thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là thành tích của các đội tuyển nam và nữ ở vòng loại World Cup.

"Tương lai của bóng đá Việt Nam đang rất tươi sáng, và những kết quả vừa qua là lời khẳng định chắc chắn nhất", đại diện Bundesliga International chia sẻ.

"Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức sẽ mang đến cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam cơ hội thực sự để học hỏi và phát triển từ những huấn luyện viên giỏi nhất, tại các cơ sở đào tạo và huấn luyện đẳng cấp thế giới. Chúng tôi hy vọng đây sẽ chỉ là bước khởi đầu cho hành trình của những cầu thủ, và họ sẽ góp phần đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới trong những năm tới. Hơn thế nữa, chúng tôi tự hào được hợp tác với Next Media và VFF để tạo ra nền tảng cho sự thành công lâu dài và bền vững tại Việt Nam".

U17 Việt Nam chuẩn bị có 4 tuần trải nghiệm quý giá tại Đức.

Phát biểu trong sự kiện công bố khởi động chương trình, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh mục tiêu phát triển đào tạo cầu thủ trẻ mà bóng đá Việt Nam không ngừng đẩy mạnh trong những năm qua.

"Công tác đào tạo trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu của LĐBĐ Việt Nam. Các cầu thủ của đội tuyển U17 hiện nay sẽ là lứa cầu thủ kế cận các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong tương lai", ông Lê Hoài Anh cho biết.

"VFF tin tưởng và kỳ vọng đợt tập huấn lần này sẽ là cơ hội để các cầu thủ được tiếp cận với nền bóng đá phát triển tại Đức, tham gia các hoạt động tập luyện và thi đấu chất lượng cao, qua đó học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho sự nghiệp bóng đá của bản thân nói riêng và các mục tiêu tương lai của bóng đá Việt Nam nói chung”.

Chương trình "Vườn ươm bóng đá Việt Nam tại Đức" được thực hiện với đối tác truyền thông độc quyền tại Việt Nam là Next Media. Hành trình của U17 Việt Nam tại Đức sẽ được Next Media ghi lại và gửi đến người hâm mộ trong loạt phim tài liệu dài 11 tập.

Tổng giám đốc Next Media, ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: “Ngay từ khi ký kết với Bundesliga, Next Media đã định hướng chiến lược lâu dài, cùng với VFF, Bundesliga chung tay nâng tầm bóng đá Việt Nam. Để thực hiện được điều này, chúng tôi luôn tập trung vào việc hợp tác đào tạo trẻ, đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra dự án lần này.

Đại diện Next Media bày tỏ mong muốn hỗ trợ bóng đá Việt Nam phát triển toàn diện, với mục tiêu hướng đến là đấu trường World Cup.

Ông Nguyễn Trung Kiên nói thêm: "Next Media mong muốn Việt Nam sẽ góp mặt tại World Cup 2026 hoặc muộn nhất là tại World Cup 2030. Với sự hợp tác đặc biệt với Bundesliga như vậy, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có cơ hội để đạt được mong ước này. Chúng tôi mong muốn được sự hỗ trợ, đồng hành từ các Câu lạc bộ, các tổ chức xã hội, các đơn vị truyền thông và người hâm mộ cả nước. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là sớm tìm ra cầu thủ Việt Nam chơi bóng tại Bundesliga".