U17 Hà Nội bị loại sớm khỏi Giải U17 Quốc gia 2023

(VTC News) -

Trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết Giải U17 Quốc gia là cuộc đọ sức giữa U17 Hà Nội và U17 Sông Lam Nghệ An. Thầy trò HLV Phan Tiến Hoài tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và họ cho thấy rằng tại sao mình là ứng viên vô địch ở giải năm nay.

Phút 35, Tấn Minh thoát xuống bên phía cánh phải và có đường căng ngang thuận lợi để Trọng Sơn dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu. Lợi thế trên sân của U17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục được họ duy trì xuyên suốt hiệp 2.

U17 Sông Lam Nghệ An thắng trận dễ dàng trước U17 Hà Nội.

Phút 51, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Quốc Trung, Long Vũ di chuyển thông minh, trong thế đối mặt với thủ môn của U17 Hà Nội, anh sút bóng hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An.

4 phút sau, hàng thủ U17 Hà Nội mắc sai lầm khi hậu vệ đội bóng áo tím lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau pha đá phạt góc của U17 Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ kết thúc trận đấu với thêm 1 bàn thắng nữa do công của Quốc Hoà. U17 Sông Lam Nghệ An là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết.

Các trận đấu còn lại chứng kiến sự vượt trội của những ứng viên vô địch. U17 Viettel không mấy khó khăn để giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 3-0 trước U17 Khánh Hoà. Tương tự như vậy, dù U17 Bình Phước thi đấu đầy nỗ lực nhưng họ vẫn phải chấp nhận thất bại với tỉ số 2-4 trước U17 PVF.

Trận đấu cân bằng nhất tại vòng tứ kết là màn đối đầu giữa U17 Huế và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên dẫn trước khi hậu vệ Hoàng Vũ đá phản lưới nhà ở phút 17. Bất ngờ đã xảy ra khi U17 Huế lội ngược dòng dẫn trước 2-1. Nhưng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng kịp có được bàn gỡ 2-2.

Sau hiệp 1 nhiều bàn thắng, 45 phút thi đấu của hiệp 2 lại chứng kiến thế trận giằng co và nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là những người bản lĩnh hơn và giành quyền bước vào vòng bán kết.

Như vậy, U17 PVF sẽ gặp U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận bán kết 1 Giải U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2023. Trận bán kết 2 là cuộc đọ sức giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel.

Kết quả:

U17 Huế - U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 2-2 (pen: 2-4)

U17 Sông Lam Nghệ An 4-0 U17 Hà Nội

U17 Viettel 3-0 U17 Khánh Hoà

U17 PVF 4-2 U17 Bình Phước

Mai Phương