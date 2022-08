Lo CĐV Indonesia quá khích, U16 Việt Nam đề nghị tăng cường an ninh

(VTC News) -

"Ngoài vấn đề về chuyên môn, tôi có một số ý kiến với ban tổ chức giải U16 Đông Nam Á về vấn đề an ninh. Tôi hi vọng ban tổ chức có biện pháp đảm bảo an ninh cho các cầu thủ U16 Việt Nam, đặc biệt là ở thời điểm chuẩn bị cho trận đấu. Trận đấu trước, khán giả gây áp lực rất nhiều cho chúng tôi. Ban tổ chức cần đảm bảo an ninh ở phần phía sau cầu môn cho U16 Việt Nam", HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Nhà cầm quân này phân tích thêm: "Tôi nghĩ văn hoá cổ vũ ở mỗi quốc gia là khác nhau. Nước chủ nhà Indonesia có phong cách cổ vũ quá cuồng nhiệt nên dẫn đến một số hành động thái quá. Chắc chắn U16 Việt Nam phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho cầu thủ ở mọi thời điểm, nhất là ở đầu mỗi hiệp đấu''.

U16 Việt Nam gặp lại U16 Indonesia ở trận chung kết giải U16 Đông Nam Á.

Chính HLV Bima Sakti từng phải lên tiếng xin lỗi vì nhiều hành vi quá khích của người hâm mộ chủ nhà ở giải đấu lần này. Trong cuộc đọ sức tại vòng bảng giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia, các cầu thủ đội khách thường xuyên phải chịu những lời lẽ xúc phạm từ các khán đài của sân vận động Maguwoharjo.

Gần đây, các trận đấu giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Indonesia luôn diễn ra căng thẳng ở mọi cấp độ. Ở giải U19 Đông Nam Á cách đây chưa lâu, an ninh quanh khu vực mà U19 Việt Nam sinh hoạt, tập luyện thường xuyên được tăng cường an ninh. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ và hình ảnh của chính nước chủ nhà.

Phát biểu trước trận đấu, ông Bima Sakti nói: "U16 Việt Nam là đội bóng có tinh thần chiến đấu cao và có kinh nghiệm, bản lĩnh. U16 Indonesia đánh bại họ ở vòng bảng nhưng đó không còn là thước đo phù hợp cho trận chung kết. Chúng tôi phải cho thấy sự tiến bộ, tập trung hơn và thiện chiến hơn họ. U16 Việt Nam từng được tập luyện ở Đức với các độii bóng trẻ của Bundesliga. Nhưng tôi tin rằng U16 Indonesia sẽ là người chiến thắng".

Trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 12/8.