Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào?

Peter Thiel: Nhà đầu tư Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, có tính lo xa. Ông muốn tìm một “thiên đường” an toàn cho bản thân bởi tin rằng thế giới sẽ bị diệt vong. Ông chi tiền mua một khu nghỉ dưỡng rộng 193 ha tại đảo South Island, New Zealand để làm nơi trú ẩn. Không chỉ vậy, ông còn chi một số tiền đầu tư không nhỏ vào New Zealand để có tấm hộ chiếu nước này. Đến nay, Thiel mới chỉ ở khu nghỉ dưỡng này gần 2 tuần và cho biết ông không có ý định sống tại đây. (Ảnh: Luxurylaunches)