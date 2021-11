Tỷ lệ cán bộ, nhà giáo, nhân viên trường tiêm đủ liều vaccine COVID-19 còn thấp

(VTC News) -

Ngày 8/11, tại Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết, nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành không thể thực hiện theo đúng kế hoạch, ảnh hưởng tới phát triển đội ngũ, tài chính, việc dạy, học và chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục. Điều đó còn tác động đến tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ 27/4/2021 đến nay), tổng số ca F0 trong cán bộ, giáo viên, trẻ em, học sinh sinh viên là 47.497 trường hợp; số F0 đang điều trị hiện nay là 14.745 người (cán bộ, giáo viên: 1.728 ; học sinh, sinh viên: 13,017).

Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở hầu hết các tỉnh thành, ngành giáo dục đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi trạng thái hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa thực hiện kế hoạch năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới và kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học qua internet và trên truyền hình ứng phó với dịch COVID-19. Bộ cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chủ động tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Số ca nhiễm trong cộng đồng tiếp tục tăng ở một số địa phương. Các tỉnh thành có kế hoạch cho trẻ mầm non, học sinh đi học trực tiếp trở lại đã phải điều chỉnh kế hoạch; có trường phải dừng hoạt động dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình do xuất hiện chùm ca bệnh lây nhiễm trong trường học (Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hà Tĩnh...).

Tại các tỉnh phía Nam, điều kiện cơ sở vật chất ở một số nơi chưa đảm bảo để đón học sinh tới trường. Nhiều cơ sở giáo dục được trưng dụng làm nơi thu dung, điều trị, cách ly chưa được bàn giao cho ngành Giáo dục để sửa chữa, vệ sinh, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại..

Báo cáo của Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD&ĐT cho thấy, đến nay, 28 tỉnh thành phố đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Chia sẻ về khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đại diện Vụ Giáo dục thể chất thông tin, tỷ lệ cán bộ, nhà giáo, nhân viên trường học được tiêm đủ liều vaccine còn thấp (trung bình toàn quốc khoảng 62%). Trong khi đó, một số địa phương còn băn khoăn khi chưa thống nhất thực hiện biện pháp đảm bảo giãn cách trong nhà trường; tổ chức các hoạt động tập thể trong nhà trường; tổ chức cho học sinh ăn bán trú, việc đeo khẩu trang của giáo viên, trẻ em mầm non, học sinh khi thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Thời gian tới Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Y tế cập nhật, bổ sung hướng dẫn tại Sổ tay phòng chống COVID-19 trong trường học; hướng dẫn cụ thể việc phối hợp triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi; lập danh sách, phân loại, khám sàng lọc sức khỏe của học sinh và các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh có bệnh nền không thể tiêm vaccine khi đi học trở lại.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi tổ chức học trực tiếp, thống nhất với Bộ Y tế để đưa ra hướng dẫn về phương án, kịch bản xử lý khi phát hiện ca F0 trong trường học; việc đeo khẩu trang trong trường học/lớp học và khi tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường đối với giáo viên/học sinh