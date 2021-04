Tỷ giá USD ngày 4/4: USD nhích nhẹ, 'chợ đen' hét giá

(VTC News) -

Lúc 6h30, giá USD trên thị trường tự do ở mức 23.850 đồng/USD, tăng khoảng 60 đồng/USD so với 48 giờ trước. So với giá USD tại các ngân hàng thương mại, giá USD thị trường “chợ đen” đang cao hơn khoảng 700 - 900 đồng/USD.

Tỷ giá USD nhích tăng trở lại trong ngày cuối tuần.

Theo đó, đầu ngày hôm nay, Eximbank hiện mua vào mức 22.980 – 23.000 đồng/USD (tùy hình thức tiền mặt hay chuyển khoản), bán ra mức 23.160 đồng/USD.

Ngân hàng Vietcombank ở mức 22.950 – 22.980 đồng/USD chiều mua vào và 23.160 đồng chiều bán ra.

Tại VietinBank, giá giao dịch USD hiện ở mức 22.925 – 22.975 đồng/USD và 23.175 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Ngân hàng Nhà nước hiện công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.241 đồng. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch mức mua vào ở 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.888 đồng.

Trên thị trường thế giới, theo CNBC, chỉ số USD-Index chốt phiên cuối tuần tăng 0,08 điểm (tức 0,09%) lên 93,01 điểm.

Theo giới đầu tư, USD đang được hỗ trợ nhờ các dữ liệu việc làm tốt ngoài mức dự báo của thị trường Mỹ. Nền kinh tế đầu tàu thế giới được dự báo khả quan nhờ các biện pháp kích thích tài khóa và số người dân được tiêm vaccine COVID-19 nhiều hơn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa công bố kế hoạch chi tiêu khổng lồ trị giá hơn 2.000 tỷ USD nhằm hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, sức mạnh của USD được củng cố do sự suy yếu của đồng Euro khi châu Âu phải đối mặt với những lo ngại về sự làn sóng nhiễm COVID-19 lần thứ 3.