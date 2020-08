Tỷ giá USD hôm nay 31/8: Đà giảm ngày càng rõ nét

Tỷ giá USD hôm nay 31/8: US Dollar Index (DXY), chỉ số đo lường biến động USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 92,28 điểm, giảm 0,02 điểm so với sáng qua và so với cuối tuần trước đã giảm 0,72 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 23.205 đồng/USD, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.175 đồng/USD (mua vào) và 23.851 đồng/USD (bán ra).

Vietcombank giữ mức niêm yết tỷ giá là: 23.060 - 23.270 đồng/USD (mua - bán). Giá giao dịch tại Vietinbank lần lượt là: 23.053 đồng/USD và giữ nguyên chiều bán ra ở mức 23.233 đồng/USD. BIDV niêm yết giá USD ở mức 23.085 - 23.265 đồng/USD.

Tỷ giá USD hôm nay 31/8.

Giá USD sau khi phục hồi nhẹ vào đầu tuần trước thì đến cuối tuần bắt đầu giảm từ 93 điểm xuống chỉ còn 92,30 điểm. Tờ tiền xanh giảm giá mạnh sau khi Chủ tịch Fed ông Jerome Powell cho biết cơ quan này sẽ áp dụng mục tiêu lạm phát trung bình 2%, lãi suất ngân hàng có thể sẽ ở mức thấp.

Bên cạnh đó, báo cáo từ Bộ Thương mại cũng cho thấy thu nhập cá nhân tăng sau hai lần giảm liên tiếp hàng tháng, nhưng một phần của sự gia tăng là từ trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ bởi khoản bổ sung 600 USD hàng tuần từ chính phủ hết hạn vào ngày 31/7. Chỉ số chi tiêu và thu nhập của người tiêu dùng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Nền kinh tế của Mỹ đã giảm sâu nhất trong vòng 73 năm ở quý II, với chi tiêu của người dân đứng đầu trong sự giảm tổng thế sản phẩm quốc nội. Các chuyên gia kinh tế dự đoán GDP của nước này sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý 3 do chi tiêu của người tiêu dùng tăng, nhưng họ cũng đang xem xét hạ ước tính cho quý 4 với tình hình hiện tại.