Tỷ giá USD hôm nay 27/9: USD tiếp tục phá đỉnh 20 năm

(VTC News) -

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 114,11 điểm, tăng 0,92 điểm, tương ứng 0,81 % trong 24h qua.

Giá USD một lần nữa phá vỡ mức cao nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Sức mạnh của USD được hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu kho bạc nhảy vọt sau cuộc họp tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD một lần nữa phá vỡ mức cao nhất 20 năm để thiết lập đỉnh cao mới.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Cleveland Loretta Mester hôm 26/9 cho biết, “chúng tôi sẽ thiết lập chính sách tiền tệ phù hợp với nền kinh tế Mỹ cùng bối cảnh thế giới”. Theo đó, sự biến động dữ dội của tiền tệ đã tạo ra áp lực cho nền kinh tế toàn cầu và thu nhập của các doanh nghiệp.

Ở một diễn biến khác, USD tăng mạnh đã đẩy đồng euro và bảng Anh giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 20 năm và 37 năm.

Mới đây, Bộ trưởng Tài chính mới của Anh - Kwasi Kwarteng đã công bố cắt giảm thuế và các biện pháp hỗ trợ với 72 tỉ bảng Anh cho các phương án kích thích. Theo đó, đồng tiền nước này tiếp tục ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất so với USD trong hai năm.

Trong khi đó, USD quay trở lại mức cao nhất trong 24 năm so với đồng yên Nhật, tăng 0,84%, đạt mốc 144,90 yên. Tuy nhiên, ngay sau đó, USD đã giảm xuống khoảng 140,31 sau khi Nhật Bản tiến hành can thiệp mua đồng yên lần đầu tiên trong hơn 20 năm. Trước đó, ngày 22/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết, chính phủ nước này đã can thiệp thị trường ngoại hối trong bối cảnh đồng Yên đột ngột giảm giá. Đây là lần can thiệp đầu tiên trong 24 năm để hỗ trợ đồng tiền này khi chi phí nhập khẩu tăng đã kéo nền kinh tế đi xuống. Theo các công ty môi giới thị trường tiền tệ Tokyo, Nhật Bản ước tính đã chi khoảng 25 tỷ USD cho hoạt động can thiệp mua bán USD bằng đồng yên.

Tỷ giá USD trong nước

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 26/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.334 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.700 đồng (bán ra).

Đầu sáng 27/9, tỷ giá VND/USD tại Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 23.560 - 23.870 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 23.500 - 23.940 đồng/USD. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 23.585 - 23.865 đồng/USD.

Tỷ giá đồng euro tham khảo tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 21.806 - 23.154 đồng/EUR (mua - bán).

Tại Ngân hàng Vietcombank, đồng euro được giao dịch ở mức 23.394 - 23.648 đồng/EUR (mua - bán). Vietinbank niêm yết mức giá 21.938 - 23.228 đồng/EUR (mua - bán). BIDV là 22.429 - 23.468 đồng/EUR.