Tỷ giá USD hôm nay 25/3: Nhiều đồng tiền khác suy giảm, USD hưởng lợi

(VTC News) -

Chỉ số USD đến nay đã tăng 2% trong quý đầu tiên của năm 2021. USD được thúc đẩy bởi việc triển khai vaccine COVID-19 ở Mỹ và việc ký thành luật gói kích thích 1.900 tỷ USD. Hy vọng về sự phục hồi kinh tế cũng khiến lợi tức trái phiếu Mỹ tăng và thu hút các nhà đầu tư đến với USD.

USD tăng giá còn do được hưởng lợi trong khi nhiều đồng tiền khác suy giảm.

USD tiếp tục tăng giá.

Đức đang phải mở rộng các lệnh hạn chế và đóng cửa, kêu gọi người dân ở nhà trong kì nghỉ lễ Phục sinh. Tình hình dịch bệnh đáng lo ngại tại châu Âu đã kéo đồng euro suy yếu so với USD.

Bên cạnh đó, tỷ giá đồng đô la New Zealand cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng so với USD do các biện pháp mới của chính phủ nước này để hạ nhiệt thị trường nhà ở. Cụ thể, đô la New Zealand giảm khoảng 2,27% xuống còn 0,70 USD.

Theo các nguồn tin, chính phủ New Zealand đã kích hoạt các biện pháp hạn chế đầu cơ trên thị trường nhà ở vốn đang nóng lên, nơi giá nhà đã tăng 23% trong 12 tháng.

Đồng đô la Úc, được coi là một đại diện thanh khoản cho rủi ro, cũng bị ảnh hưởng và giảm 1,54% xuống 0,763 USD.

Ở một diễn biến khác, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định phần nào sau khi trượt dốc 7,5% vào thứ Hai (22/3) trong bối cảnh Tổng thống Tayyip Erdogan sa thải giám đốc ngân hàng trung ương của quốc gia này.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 24/3, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.990 đồng/USD và 23.170 đồng/USD (mua - bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.990 đồng/USD và 23.170 đồng/USD. Vietinbank: 22.980 đồng/USD và 23.180 đồng/USD. ACB: 23.000 đồng/USD và 23.160 đồng/USD.