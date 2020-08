Tỷ giá USD hôm nay 24/8: Tiếp tục ở thế giằng co

Tỷ giá USD hôm nay 24/8: US Dollar Index (DXY), chỉ số đo lường biến động USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 93.17 điểm, giảm 0,05 điểm so với sáng qua.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 23.210 đồng/USD (tăng 10 đồng), tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.175 đồng/USD (mua vào) và 23.856 đồng/USD (tăng 10 đồng chiều bán ra).

Vietcombank giữ mức niêm yết tỷ giá là: 23.060 - 23.270 đồng/USD (mua - bán). Giá giao dịch tại Vietinbank lần lượt là: 23.076 đồng/USD và 23.266 đồng/USD. BIDV niêm yết giá USD không đổi ở mức 23.085 - 23.265 đồng/USD.

Tỷ giá USD hôm nay 24/8.

Cuối tuần trước, tờ tiền xanh ghi nhận phiên tăng giá đáng kể khi Hoạt động kinh doanh của Mỹ ghi nhận quay trở lại ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2019, các công ty trong cả lĩnh vực dịch vụ lẫn sản xuất đều có những đơn hàng mới.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA ở New York, cho biết: Các chỉ số cho thấy Mỹ đang vượt trội so với châu Âu. Tuy nhiên, giá USD chưa thể tăng ngay là do báo cáo mới đây của Fed đưa ra dự báo thận trọng về nền kinh tế Mỹ.