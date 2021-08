Tỷ giá USD hôm nay 23/8: USD tiếp đà tăng giá

(VTC News) -

Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,46 điểm, tăng 0,58%.

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng trong bối cảnh FED tỏ thái độ thận trọng hơn về kế hoạch giảm mua tài sản của ngân hàng trung ương.

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng giá.

Việc FED giảm mua nợ được nhiều người coi là yếu tố tích cực đối với USD vì sẽ làm tăng lợi suất trái phiếu Chính phủ, khiến việc nắm giữ tài sản bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tỷ giá USD tăng so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm sự an toàn từ đồng USD trước khi biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được công bố.

Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.166 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là: 22.750 - 23.811 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, Eximbank, TPBank…dao động từ 22.715 - 22.915 đồng/USD.