Tỷ giá USD hôm nay 21/11: Nhiều lực đẩy để tăng giá

Từ chối quan hệ, P. và K. xảy ra xô xát, trong lúc giằng co, P. vớ lấy cây kéo đâm vào vùng cổ bạn cùng phòng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can Trần Ngoại Giao để điều tra về hành vi giết người, do liên quan tới vụ cứu vợ bị bắt cóc, đâm 3 người thương vong.