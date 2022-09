Tỷ giá USD hôm nay 19/9: USD giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá USD hôm nay giảm nhẹ nhưng tính chung trong tuần giao dịch vừa qua vẫn tăng 0,64 điểm. Theo các nhà phân tích, đồng USD đã tiếp tục mạnh lên so với các loại tiền tệ khác do thị trường lo ngại về lãi suất tăng và suy thoái tiềm ẩn làm giảm khẩu vị rủi ro.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên đầu tuần.

Trong tuần này, đà tăng trưởng của đồng USD sẽ phụ thuộc vào cuộc họp Fed vào thứ Tư tới. Chỉ số DXY cần phải duy trì trên mốc 110 để có thể giữ được đà tăng, thậm chí là tiến thẳng lên mốc 111. Ngược lại, nếu chỉ số này rớt khỏi mốc 110, nó có thể tiếp tục giảm xuống dưới mốc 109, hay thậm chí là 108. Nhìn chung, 107-111 sẽ là phạm vi giao dịch của chỉ số DXY trong vài tuần tới.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, đồng USD vẫn theo xu hướng tăng giá và nó khó có thể rớt xuống mốc dưới 107. Trong trường hợp chỉ số duy trì tốt trên mức kháng cự 107, nó hoàn toàn có thể tiếp đà tăng lên mốc 114.

Trong khi đó, đồng euro vượt nhẹ lên trên mức ngang giá trước khi công bố dữ liệu CPI của Khu vực chung châu Âu trong tháng 8. Lạm phát của khối đồng tiền chung châu Âu được dự kiến tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái do khu vực này đang phải vật lộn để đối phó với giá năng lượng tăng cao.

Nhà phân tích Stephen Brennock của PVM cho biết: "Cả IMF và Ngân hàng Thế giới đều cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ suy thoái vào năm tới".

Tỷ giá USD trong nước

Tại thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch ngày 18/9, tỷ giá trung tâm USD/VND tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.283 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.700 đồng (bán ra).

Tỷ giá USD trong các Ngân hàng thương mại hôm nay niêm yết chủ yếu ở mức 23.290 đồng/USD (mua) và 23.600 đồng/USD (bán).

Cụ thể, rạng sáng nay, tại Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.485 - 23.795 đồng/USD. Ngân hàng BIDV giao dịch mua - bán USD ở mức 23.530 - 23.810 đồng/USD.

Tỷ giá euro tham khảo tại Ngân hàng Nhà nước là 22.600 - 23.990 đồng/EUR. Tại Vietcombank là 22.932 - 24.216 đồng/EUR (mua - bán). BIDV là 23.153 - 24.225 đồng/EUR (mua - bán)