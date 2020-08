Tỷ giá USD hôm nay 18/8: Lao dốc không phanh

Tỷ giá USD hôm nay 18/8: US Dollar Index (DXY), chỉ số đo lường biến động USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 92,82 điểm, so với mức 93,07 điểm của đầu sáng hôm qua.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 23.214 đồng/USD, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.175 đồng/USD (mua vào) và 23.860 đồng/USD (bán ra).

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, Vietcombank giữ mức niêm yết tỷ giá là: 23.090 - 23.270 đồng/USD (mua - bán). Giá giao dịch tại Vietinbank lần lượt là: 23.083 đồng/USD (mua vào) và 23.263 đồng/USD (chiều bán ra). BIDV niêm yết giá USD ở mức 23.085 - 23.265 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá USD trong thời gian qua.

Theo các chuyên gia, giá USD tiếp tục giảm sâu là do ảnh hưởng từ việc các nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong kế hoạch gói kích thích kinh tế mới liên quan đến đại dịch COVID-19. Cho nên, doanh số bán lẻ có thể sẽ sụt giảm trở lại trong tháng 8.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho biết, hoạt động sản xuất tại New Yorrk giảm mạnh trong tháng 8, xuống còn 3,7 điểm, so với mức 17,2 điểm trong tháng 7. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo, được cho là hậu quả của đợt in và bơm tiền chưa từng có của hầu hết các quốc gia trên thế giới để chống lại tác động của đại dịch này.

Hoàng loạt những tín hiệu không khả quan trong việc phòng chống dịch khi mùa cúm tại Mỹ chuẩn bị bắt đầu khiến nhiều người lo ngại về việc dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh hơn, số người thất nghiệp lên tới 30 triệu người khiến cho nền kinh tế Mỹ đối mặt với những thách thức mới.