Tỷ giá USD hôm nay 17/2: Đón nhận tín hiệu mới, USD tăng trở lại

(VTC News) -

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,64 điểm, tăng 0,16% so với 90,48 điểm trước đó.

USD tăng trở lại sau khi kinh tế Mỹ đón nhận tín hiệu tích cực.

Sau phiên giảm giá hôm qua, tỷ giá USD tăng trở lại do nền kinh tế Mỹ đón nhận tín hiệu tích cực. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đang hút tiền mạnh và Bitcoin vẫn không ngừng tăng.

Dữ liệu từ Cục dự trữ liên bang New York cho thấy, tâm lý trong lĩnh vực sản xuất khu vực New York tích cực hơn so với dự báo. Theo khảo sát của giới chuyên gia, chỉ số điều kiện kinh doanh chung trong lĩnh vực sản xuất lên 12,1 điểm trong tháng 2, tăng mạnh so với 3,5 điểm trong tháng 1 và 6,2 điểm theo như các dự báo.

Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 16/2, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.910 đồng/USD và 23.090 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.910 đồng/USD và 23.090 đồng/USD. Vietinbank: 22.887 đồng/USD và 23.087 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 16/2, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.167 đồng (mua) và 28.498 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.094 đồng (mua) và 32.293 đồng (bán).