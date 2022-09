Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Lạm phát Mỹ 'nóng', USD bật tăng

(VTC News) -

Đồng USD sáng nay tăng ngay sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - vốn theo dõi rổ hàng hoá và dịch vụ của Mỹ - tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,6% so với tháng 7 và 6,3% so với cùng kỳ.

Tỷ giá USD hôm nay bật tăng mạnh.

Đây là kết quả bất ngờ vì các chuyên gia kinh tế đều đang kỳ vọng lạm phát tổng thể giảm 0,1% so với tháng trước và chỉ tăng 8% so với cùng kỳ. Theo các nhà kinh tế, đây là một tốc độ tăng ''kinh hoàng" đối với người tiêu dùng và không chậm lại nhiều như họ đã dự đoán, ngay cả khi giá xăng giảm và ảnh hưởng đến các con số tổng thể.

Bên cạnh đó, đồng euro cũng tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tuần so với USD, khi các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tỏ ra quyết liệt hơn đối với việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng Euro có thời điểm đã tăng lên mức 1,0127 USD, cao nhất kể từ ngày 17/8. Vào tuần trước, đồng euro đã chạm mức đáy 20 năm là 0,9862 USD.

Tỷ giá USD trong nước

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 13/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.244 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.700 đồng (bán ra).

Đầu giờ sáng 14/9, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại như sau: Vietcombank: 23.380 - 23.690 đồng/USD; VietinBank: 23.335 - 23.775 đồng/USD; BIDV: 23.403 - 23.683 đồng/USD (mua - bán).

Tỷ giá euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức: 22.853 - 24.267 đồng/EUR. Còn tại Vietcombank là 23.255 - 24.557 đồng/EUR; VietinBank: 22.634 đồng - 23.924 đồng/EUR; BIDV: 23.434 - 24.512 đồng/EUR (mua - bán).