Tỷ giá USD hôm nay 14/12: Lao dốc không phanh

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 104,01 điểm, giảm 1,06 % so với phiên giao dịch trước.

USD lao dốc sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tăng yếu hơn trong tháng 11, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát ở Mỹ đang trên đà hạ nhiệt.

Lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 11, xác lập mức tăng chậm nhất trong 1 năm qua. Con số này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ làm chậm tốc độ tăng lãi suất. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến USD hạ nhiệt.

Cụ thể, CPI của Mỹ tăng 7,1% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 7,3% mà các nhà kinh tế dự báo và giảm mạnh so với mức tăng 7,7% của tháng 10. Đây cũng là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Trong đó, CPI lõi (không bao gồm chi phí năng lượng và thực phẩm), cũng chỉ tăng 6% so với tháng 11 năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 6,3% của tháng 10.

Tỷ giá USD hạ nhiệt.

Số liệu này được công bố khi Fed bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày cuối cùng của năm. Theo các chuyên gia dự đoán, Fed có thể tăng lãi suất 0,5% sau cuộc họp này, giảm tốc sau 4 lần tăng 0,75% liên tiếp. Nếu đúng, lãi suất liên bang sẽ tăng lên 4,25 đến 4,5%, mức mà hầu hết các quan chức Fed tin rằng chưa đủ cao để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tỷ giá USD trong nước

Tại thị trường trong nước, rạng sáng 14/12, tỷ giá trung tâm USD/VND tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.655 đồng/USD, đi ngang so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 24.830 đồng (bán ra).

Tỷ giá USD trong các ngân hàng thương mại hôm nay hầu hết được điều chỉnh theo chiều giảm giá. Cụ thể, rạng sáng nay, tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua - bán USD ở mức 23.440 - 23.750 đồng/USD, đảo chiều giảm 90 đồng/USD chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước đó.

Ngân hàng BIDV giao dịch mua - bán USD ở mức 23.475 - 23.755 đồng/USD, cũng đảo chiều giảm 160 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng ACB niêm yết giá USD ở mức 23.400 - 23.950 đồng/USD (mua - bán), không thay đổi giá chiều mua nhưng tăng 50 đồng/USD chiều bán so với mức niêm yết trước.

Cùng thời điểm trên, Ngân hàng Vietinbank niêm yết giao dịch mua - bán quanh mức 23.445 - 23.845 đồng/USD, giảm 125 đồng/USD chiều mua và chiều bán. TPBank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.345 - 23.905 đồng/USD, cũng giảm 165 đồng/USD chiều mua và giảm 195 đồng/USD chiều bán.

Tại Ngân hàng SHBBank, giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.553 - 23.900 đồng/USD, giữ nguyên giá chiều mua nhưng tăng 100 đồng/USD chiều bán. Ngân hàng Techcombank niêm yết giá USD ở mức 23.469 - 23.780 đồng/USD (mua - bán), đảo chiều giảm 149 đồng/USD chiều mua vào và giảm 160 đồng/USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước.