Tỷ giá USD hôm nay 12/10: USD ít biến động, tăng giá nhẹ

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của tờ tiền xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,08 điểm so với 93,06 điểm trước đó. Theo các chuyên gia, USD không có nhiều biến động do nền kinh tế Mỹ đã quen với những biến động trước đó.

USD ít biến động, tăng giá nhẹ.

Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế Mỹ rất cần một đợt hỗ trợ mới từ chính phủ để ngăn chặn làn sóng sa thải lao động và phá sản cũng như tiếp tục hỗ trợ những người thất nghiệp. Nhiều tổ chức như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng thúc giục các chính phủ trên thế giới duy trì biện pháp chi tiêu để củng cố nền kinh tế của họ sau giai đoạn bị tàn phá bởi đại dịch.

Cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.198 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.844 đồng (giảm 5 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.100 đồng (mua) và 23.280 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.100 đồng/USD và 23.280 đồng/USD. Vietinbank: 23.102 đồng/USD và 23.228 đồng/USD. ACB: 23.120 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.