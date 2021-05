Tỷ giá USD hôm nay 12/5: Chịu nhiều sức ép, USD chưa thể thoát đáy

(VTC News) -

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,02 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục yếu, trong khi đồng bảng Anh tăng mạnh và hiện lên mức cao nhất trong vòng gần 3 tháng nhờ thông tin mở cửa nền kinh tế.

USD đang chịu nhiều sức ép.

Đồng bạc xanh suy yếu còn do đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc leo lên đỉnh 3 năm. Nền kinh tế Trung Quốc đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Các chiến lược gia của Commerzbank cho biết thị trường lao động phục hồi thất thường của Mỹ sẽ khiến FED mất nhiều thời gian để xem xét các chính sách lãi suất. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn chứng tỏ vị thế vững chắc với mức tăng 2 điểm cơ bản lên 1,60%

Chiến lược gia Kim Mundy của Commonwealth Bank of Australia nhận định sự phục hồi đáng thất vọng trên thị trường lao động Mỹ củng cố cách tiếp cận kiên nhẫn của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) đối với chính sách tiền tệ, do đo tỷ giá euro so với USD có thể vượt mốc 1,22.

Ở thị trường trong nước, tỷ giá USD hôm nay ở các ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD (mua - bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.952 đồng/USD và 23.152 đồng/USD. ACB: 22.980 đồng/USD và 23.140 đồng/USD.