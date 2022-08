Tỷ giá USD hôm nay 10/8: Chưa dừng đà giảm

(VTC News) -

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 106,30 điểm, giảm 0,12 % so với hôm qua.

USD tiếp tục suy giảm.

Thông tin về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 sẽ được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào tối thứ nay (giờ Mỹ) được giới chuyên gia dự báo sẽ có tác động mạnh đến giá USD và các mặt hàng hóa. Đây là dữ liệu trọng tâm giúp các nhà đầu tư đánh giá về tình hình lạm phát và triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 9 sắp tới.

Theo dự đoán, nhiều khả năng chỉ số CPI sẽ hạ nhiệt so với mức đỉnh được thiết lập vào tháng 6, do niềm tin của người tiêu dùng liên tục suy yếu có thể sẽ ảnh hưởng tới sức mua. Tuy nhiên, mức giảm của CPI cũng được dự đoán sẽ không quá sâu. Do đó, lo ngại về việc FED mạnh tay thắt chặt tiền tệ vẫn tiềm ẩn những rủi ro cản trở đà tăng của USD.

Trước đó, Chủ tịch Fed - Jerome Powell dự kiến đưa ra quan điểm về lộ trình nâng lãi suất và chiến lược của Fed tại hội nghị thường niên ở Jackson Hole, Wyoming vào cuối tháng 8. Trong cuộc họp báo tháng 7 vừa qua, ông Powell cho biết Fed vẫn có thể thực hiện một đợt tăng lãi suất “lớn bất thường” khác trong tháng 9.

Tỷ giá USD trong nước

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 9/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng nhẹ ở mức: 23.176 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức: 22.550 đồng - 23.400 đồng (mua - bán).

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank: 23.250 đồng - 23.530 đồng; VietinBank: 23.175 đồng - 23.615 đồng