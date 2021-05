Tỷ giá USD hôm nay 1/5: USD ‘chợ đen’ lao dốc thê thảm

(VTC News) -

Theo đó, lúc 6h30, giá USD “chợ đen” chiều mua vào giảm 130 đồng xuống 23.600 đồng/USD và bán ra giảm 150 đồng ghi nhận mức 23.680 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường thế giới nhích tăng nhẹ trong 24 giờ qua.

Ngân hàng Eximbank niêm yết mức 22.950 – 22.970 đồng/USD mua vào và bán ra ở mức 23.130 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá (áp dụng từ 29/4) ở mức 23.158 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.125 – 23.803 đồng/USD (mua - bán).

Theo ghi nhận, thị trường ngoại tệ trong nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên giao dịch cũng khá ảm đạm.

Trong khi đó, USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,76 điểm, lên mức 91,3 điểm. Theo CNBC, tờ bạc xanh biến động khá ổn định trong phiên giao dịch Mỹ.

Giới chuyên gia cho rằng, triển vọng kinh tế tốt hơn có thể khiến cho USD giảm trong bối cảnh nhập khẩu của Mỹ tăng khiến thâm hụt thương mại đạt mức cao kỷ lục vào tháng 3/2021.

Theo báo cáo về tổng sản phẩm quốc nội quý I của Mỹ, mức tăng 6,4% giảm so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 6,5% so với quý thứ IV/2020. Trong khi đó, báo cáo thất nghiệp hằng tuần cho thấy 553.000 đơn yêu cầu mới, cao hơn so với kỳ vọng 528.000 đơn yêu cầu mới.

Tổng thống Joe Biden cũng vừa có bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ. Ông Biden tỏ ra sẵn sàng cho việc công bố chi tiết về các phần trong Kế hoạch Gia đình Mỹ, một đề xuất lập pháp trị giá 1.800 tỷ USD về giáo dục, chăm sóc trẻ em và nghỉ phép có lương.

Giám đốc tài chính của Ryobi Systems, Kyosuke Suzuki cho rằng USD dường như không có sức mạnh như hồi đầu năm. "Nó được thúc đẩy bởi nhiều kỳ vọng khác nhau, chẳng hạn như chi tiêu tài chính lớn và tiêm chủng nhanh chóng ở Mỹ. Hầu hết những thứ đó dường như đã được định giá", Ryobi Systems nói.