Tý 'Bà Dòm' khai gì về khẩu súng gây án của Tuấn 'Khỉ'?

Trưa 15/12, phiên tòa xét xử 19 bị cáo tiếp tay, bao che Lê Quốc Tuấn (SN 1987, cựu cán bộ công an Quận 11, TP.HCM) dùng súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo đó, 19 bị cáo hầu tòa về các tội: "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm".

Sau khi bắn chết người, Tuấn lấy xe SH và 802 triệu đồng của một nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Đến nhà Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm), Tuấn đưa bạn cất giữ 1 túi xách (bên trong có 802 triệu đồng).

Bị cáo Pham Thanh Tâm hầu tòa. (ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Tại tòa, bị cáo Phạm Thanh Tâm khai nhận lúc Tuấn đưa túi xách, Tâm không biết bên trong có tiền. Tương tự, bị cáo không biết việc Tuấn đã sát hại 5 người. Khi biết Tuấn giết người, bị cáo vẫn không nghĩ tiền Tuấn nhờ cất giữ là tài sản có từ hành vi giết người cướp của. Trước cáo buộc từ đại diện VKSND TP.HCM, bị cáo này thừa nhận hành vi sai trái.

Đại diện cơ quan công tố xác định bị cáo Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua súng, đạn mang về Việt Nam cất giấu. Sau đó, Tâm đưa vũ khí cho Lê Quốc Tuấn và một số đồng phạm khác. Nhận vũ khí, Tuấn mang đi gây án.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Thanh Tâm còn nhờ bị cáo Lê Văn Tâm cất giữ túi xách đựng 802 triệu đồng. Tại tòa, Lê Văn Tâm khẳng định bản thân không biết trong túi xách có tiền. "Anh Tý (bị cáo Phạm Thanh Tâm - PV) nhờ bị cáo cất giấu túi xách. Anh Tý có nói đây là túi của anh Lê Quốc Tuấn", bị cáo Lê Văn Tâm nói.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Trần Quốc Đạt (bỏ trốn đến ngày 3/6/2020) khai rằng bị cáo có cất giữ hai khẩu súng, đạn và lựu đạn. Trong thời gian bỏ trốn, bị cáo Đạt bán súng và đạn với giá 26 triệu đồng. Sau đó, bị cáo vứt quả lựu đạn còn lại xuống sông.

Cáo trạng cáo buộc chiều 29/1, do mâu thuẫn trong việc đánh bạc nên Tuấn dùng súng AK bắn chết 5 người, làm bị thương 2 người. Đối tượng này còn cướp 3 xe máy cùng 800 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Công an TP.HCM kết luận hành vi trên đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Trong quá trình lẩn trốn, Tuấn bị tiêu diệt vì chống trả lực lượng truy bắt. Vì vậy, cơ quan công an đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Lê Quốc Tuấn.

Liên quan đến vụ án, Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm) sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng 1 túi đạn và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Sau đó, Tâm đưa cho Lê Quốc Tuấn cùng một số đối tượng khác cất giữ số vũ khí trên. Tuấn sử dụng số vũ khí này gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng như trên. Ngoài ra, Lê Quốc Tuấn đưa Tâm toàn bộ số tiền cướp trên sới bạc. Như vậy, hành vi Tâm gây ra phạm vào hai tội: "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bị cáo Trần Quốc Đạt (SN 1999, bị bắt tạm giam ngày 3/6) bị truy tố tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Những bị cáo khác cố ý tiếp tay đồng bọn cất giấu, phi tang súng, đạn; hỗ trợ đắc lực Lê Quốc Tuấn, không trình báo công an... Hành vi trên phạm vào tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".