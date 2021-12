Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan sau Giáng sinh

(VTC News) -

Video: Hình ảnh tuyết rơi trên đỉnh Fansipan (Nguồn: Sungroup)

Du khách có mặt khu vực đỉnh Fansipan thích thú khi được chứng kiến những bông tuyết đầu mùa lất phất rơi, chỉ sau lễ Giáng sinh 1 ngày.

Anh Giàng A Tính (nhân viên an ninh tại đỉnh Fansipan) cho biết, khoảng 30 du khách đang có mặt trên đỉnh Fansipan chứng kiến cảnh tuyết rơi trong khoảng 5 - 10 phút.

Với kinh nghiệm 5 năm làm việc tại khu vực này, theo anh Tính, đây là hiện tượng bất thường, tương đối hiếm gặp, bởi nhiệt độ trên đỉnh Fansipan chưa giảm đến ngưỡng dưới 0 độ C để hình thành băng giá hay mưa tuyết. Tuy nhiên, 3 năm gần đây, mưa tuyết thường xuyên xuất hiện tại Fansipan.

"Năm ngoái, Fansipan đã đón một đợt băng tuyết kéo dài nhiều ngày. Tuyết rơi dày, phủ trắng đỉnh Fansipan, có nơi tuyết dày hơn một mét, tạo nên một khung cảnh đẹp như châu Âu trên 'nóc nhà Đông Dương'. Năm nay, tuyết rơi sớm và theo dự báo trong đêm nay và sáng mai nền nhiệt tại Fansipan tiếp tục giảm xuống dưới 0 độ C và khả năng mưa tuyết sẽ tiếp tục xuất hiện tại đỉnh Fansipan", anh Giàng A Tính nói.

Nhiều du khách chứng kiến cảnh tuyết rơi trong khoảng 5 - 10 phút rồi dừng lại. (Ảnh từ clip)

Đại diện Khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết, đây là cơ hội hiếm có để du khách có thể săn tuyết tại Fansipan. Do đó, cáp treo Fansipan sẽ mở cửa các ngày trong tuần để đón du khách săn băng tuyết thay vì chỉ mở cửa cuối tuần theo lịch

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên hôm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Từ 26 - 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có đợt rét đậm, có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9 - 12 độ C, vùng núi có nơi từ 4 - 7 độ C, khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá; vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11 - 14 độ C.