Tuyết rơi giữa mùa hè ở Australia

(VTC News) -

Mặc dù đang ở giữa mùa hè nhưng nhiệt độ tại Australia lại không nóng nực như mọi năm. Từ đầu mùa hè đến nay, số ngày nắng nóng tại Australia không nhiều và chủ yếu xuất hiện ở 2 bang nằm miền Trung và phía Tây nước này là lãnh thổ Bắc Australia và bang Tây Australia. Phần còn lại ở phía Đông Australia có thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều.

Tuyết rơi trên núi Wellington ngày15/12. (Ảnh: Robbie Moles)

Đặc biệt là trong những ngày qua, một đợt không khí lạnh đang tràn qua khiến cho nhiệt độ tại nhiều nơi ở phía Đông nước này lạnh giá như mùa đông. Vào ngày hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hobart, thủ phủ bang Tasmania là 11,5 độ C và tuyết đã rơi trên đỉnh núi Wellington có độ cao 1.500 mét so với mực nước biển.

Tại thành phố Melbourne, nhiệt độ cao nhất vào hôm thứ 3 cũng chỉ ở mức 12 độ C và lên 17độ C vào hôm qua. Còn tại khu vực Griffith thuộc bang New South Wales, nhiệt độ đã xuống 4,2 độ C vào hôm thứ Ba trong khi nhiệt độ trong những ngày qua tại thành phố Sydney chỉ vào khoảng 20 độ C. Tại một số thành phố, nhiệt độ đều đã lập mức kỷ lục thấp nhất trong nhiều năm qua.

Sở dĩ Australia đang trải qua mùa hè lạnh giá hơn mọi năm vì nước này đang phải đối phó với hiện tượng thời tiết cực đoan La Nina năm thứ 3 liên tiếp. Theo dự báo, hiện tượng La Nina sẽ kéo dài sang đầu năm 2023 vì vậy thời tiết có thể sẽ chỉ trở lại bình thường vào tháng 1 tới khi La Nina yếu dần đi.