Tuyệt đối không để dịch lây sang vùng an toàn

Hiện nay, trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đều có nơi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg và những nơi vẫn được coi là vùng an toàn, Phó Thủ tướng đặt câu hỏi với Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang và cấp uỷ, chính quyền hai tỉnh có cần xem xét mở rộng phạm vi, mức độ giãn cách xã hội trên tinh thần giữ tuyệt đối an toàn, không để lây lan sang các tỉnh khác. Những địa bàn đã giãn cách xã hội, cách ly, phong tỏa tuyệt đối không để lây lan sang vùng an toàn.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, họp trực tuyến với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về các biện pháp cấp bách chống dịch trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu vực dân cư - Ảnh: VGP

Bắc Ninh cơ bản kiểm soát dịch tại các cụm công nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định đã cơ bản kiểm soát dịch tại các cụm công nghiệp. Trong ngày 30/5, trên toàn địa bàn tỉnh ghi nhận 55 ca mắc mới COVID-19. Số ca tăng lên song tình hình vẫn được kiểm soát và tỉnh tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch trong khu lưu trú của người lao động, đồng thời đề nghị kết thúc cách ly y tế tại phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh.

Báo cáo Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, các lực lượng đang tiếp tục đẩy nhanh truy vết, yêu cầu khai báo y tế, tiêm vaccine cho đối tượng đã tiêm mũi 1 và cho công nhân môi trường. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

Từ ngày 30/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh triển khai tất cả cán bộ y tế và các trung tâm y tế chủ động tự lấy mẫu, sau đó xét nghiệm. Sau khi làm được, từng trung tâm đến từng nhà trọ hướng dẫn và lấy mẫu đối chiếu.

Về xét nghiệm PCR, Bắc Ninh hoàn toàn đáp ứng đủ công suất. Tuy nhiên, với xét nghiệm nhanh Bắc Ninh cũng cần hỗ trợ thêm khoảng 200.000 bộ sinh phẩm.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết, các lực lượng tại Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn mới căng thẳng khi vừa chống dịch vừa triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine cho công nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương Giang cho biết, tình hình dịch bệnh tại các KCN, cụm công nghiệp cơ bản được kiểm soát. Trên địa bàn tỉnh có 1.120 doanh nghiệp nằm trong 10 KCN tập trung và 26 cụm công nghiệp với khoảng 450.000 công nhân.

Tính đến hết ngày 30/5, Bắc Ninh ghi nhận 176 ca mắc COVID-19 tại 49 doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, đến nay, đã có hơn 400 doanh nghiệp phải dừng sản xuất với khoảng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh báo cáo Phó Thủ tướng. Ảnh VGP

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan cho biết, phương án bố trí người lao động ăn, ở, làm việc trong khu vực nhà máy vừa đảm bảo sản xuất đã được 504/1.120 doanh nghiệp triển khai cụ thể, sáng tạo; qua đó hướng dẫn các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, lúng túng trong việc triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã giao Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong các KCN, tổ chức cho người lao động ở tạm trong doanh nghiệp để cách ly, vừa tham gia sản xuất, tránh lây dịch, nhưng phải bảo đảm nghiêm ngặt các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, điện nước, chiếu sáng, thông gió, vệ sinh, an toàn thực phẩm... Các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất quan trọng của dây chuyền sản xuất phải duy trì và phân bổ tăng ca hợp lý để giảm tối thiểu 50% số lượng công nhân đi làm việc trong các nhà máy; đồng thời xem xét tạm dừng các dây chuyền sản xuất không cần thiết để giảm tối đa số lượng công nhân đi làm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh đảm bảo kiểm soát chặt các khu vực đã cách ly y tế, đã giãn cách theo Chỉ thị 16, tuyệt đối không để lây ra các vùng an toàn trong tỉnh và lan ra các tỉnh khác, đặc biệt là khu vực giáp với Hà Nội.

"Chúng ta vừa tập trung chống dịch trong các KCN, đồng thời chú ý các cơ sở sản xuất bên ngoài, các cơ sở tại vùng phong tỏa. Nếu để hoạt động lại thì cũng phải đảm bảo an toàn, quan tâm hướng dẫn phòng, chống dịch", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang báo cáo Phó Thủ tướng. Ảnh VGP

Không an toàn không mở lại sản xuất

Từ điểm cầu Bắc Giang, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết trong ngày 30/5 có 124 ca, chủ yếu là các F1 trong các khu cách ly và tại thôn Núi Hiểu và Tam Tầng, huyện Việt Yên cũng đã được phong toả.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai xét nghiệm tầm soát tại những huyện, địa bàn chưa thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt tại các điểm nóng có thể có ca bệnh như bến xe, bến tàu và chợ. Theo đó, đã lấy 45.500 mẫu và trả kết quả 36.750 mẫu đều âm tính. Phó Thủ tướng yêu Bắc Giang cần tiếp tục sàng lọc, tầm soát diện rộng.

Bắc Giang cần tiếp tục kiểm soát chặt, không để người về các tỉnh khác, giữ an toàn cho các tỉnh. Với các doanh nghiệp khôi phục sản xuất phải tuyệt đối đảm bảo an toàn và phải có cam kết, có giải pháp dự phòng trong trường hợp có ca nhiễm.

Trong các khu cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội phải đảm bảo công tác hậu cần, tiếp tục giảm mật độ công nhân cư trú để nơi đang tập trung đông người an toàn hơn, nơi tiếp nhận người đến cách ly phải tuyệt đối an toàn.

Nhấn mạnh việc mở lại sản xuất phải tuyệt đối an toàn, "không an toàn không mở lại", Phó Thủ tướng lưu ý hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang không chỉ quan tâm các KCN, cụm công nghiệp mà cả việc khôi phục sản xuất ở những cơ sở, nhà máy ở bên ngoài.

Tại cuộc làm việc, đại diện Tổ Thông tin của Ban Chỉ đạo quốc gia cho biết từ 5 ngày nay các lực lượng tập trung nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện công tác chống dịch. Đến thời điểm này, phân tích dữ liệu của Tổ Thông tin ghi nhận thêm nguy cơ dịch bệnh của TP.HCM.

Để hỗ trợ thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn của TP.HCM, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT theo sát tình hình, hướng dẫn kịp thời, cùng các địa phương lân cận phối hợp chặt chẽ để kiểm sát dịch bệnh, quản lý người qua lại nhưng không gây ách tắc, lưu thông hàng hoá.

Trên tinh thần cuộc họp sáng 27/5 với TP.HCM của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc điều phối những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống TP.HCM trong vòng 1 tuần, việc này tiếp tục thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội. Đối với TP. Hà Nội, trước mắt tạm dừng tiếp nhận những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước trong vòng 1 tuần.