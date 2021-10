Hiện tại, thời tiết UAE đã dễ chịu hơn nhiều so với hồi tháng 6 khi ĐT Việt Nam thi đấu 3 trận còn lại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nền nhiệt trung bình chỉ khoảng 30 độ C và cao nhất cũng không quá 36 độ C. Đây là điều kiện tập luyện tương đối lý tưởng cho tuyển Việt Nam.