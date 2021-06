Tuyến Việt Nam đến gần ngưỡng cửa lịch sử nhờ bản lĩnh của thế hệ vàng

(VTC News) -

Sau 6 trận đấu gần như hoàn hảo, tuyển Việt Nam có "tì vết" ở vòng loại World Cup 2022. Lần đầu tiên sau tròn 600 phút thi đấu, các học trò của HLV Park Hang Seo để đối thủ ghi bàn gỡ hòa. Malaysia vùng lên, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, có thời điểm đẩy tuyển Việt Nam vào thế chống đỡ khó nhọc.

Nhưng, khi cỗ máy không thể vận hành chuẩn chỉ như thói quen, bản lĩnh của thế hệ vàng lại trở thành điểm tựa, nâng bước tuyển Việt Nam khỏi những thời điểm khó khăn nhất của trận đấu. Như một vòng lặp: bản lĩnh được hun đúc trong khó khăn, và được sử dụng như vũ khí để giải quyết vướng mắc đã tạo ra nó.

Video: Việt Nam 2-1 Malaysia

Khi Nguyễn Tiến Linh xuất hiện đúng thời điểm, dũng mãnh băng vào đánh đầu cận thành tung lưới Malaysia, trận đấu xem như được đội bóng của HLV Park Hang Seo "đóng khuôn".

4 trận trước đó ở vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam cứ dẫn trước là thắng. 28 trận gặp các đối thủ Đông Nam Á, tuyển Việt Nam dẫn trước 21 trận và thắng 20 trong số này.

Tuyển Việt Nam có công thức chiến thắng cơ bản ở vòng loại World Cup: chơi chắc chắn, bất thình lình có bàn thắng nhờ trội hơn ở một tình huống cụ thể, rồi trở lại với bộ mặt chắc chắn.

Ở bảng G, tuyển Việt Nam là đội duy nhất chưa từng có bàn thắng trước phút 20. Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chỉ có tổng cộng 250 phút thi đấu với lợi thế dẫn trước đối thủ trong sau 7 trận, trung bình chưa tới 40 phút mỗi trận.

Nhưng cứ mở tỷ số trước, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội sẽ giữ sạch lưới, hoặc chỉ cho đối thủ ghi 1 bàn khi thế trận đã an bài. 1-0 là tỷ số lý tưởng HLV Park Hang Seo hướng đến. Ông không cần thắng đẹp, mà muốn hạn chế các sai lầm.

Malaysia phản kháng mạnh mẽ trong hiệp 2.

Bàn gỡ 1-1 của Malaysia, vì thế, giống như một biến cố trong toan tính của HLV Park. Trên bàn cờ, một cầu thủ của ông có nước đi sai. Tuyển Việt Nam thủng lưới ở phút 72, đồng nghĩa chỉ có khoảng 20 phút để sửa sai, trước một Malaysia đang hừng hực khí thế.

Lần đầu tiên ở vòng loại World Cup, trận đấu có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát của các học trò Park Hang Seo. Tuy nhiên, khi khó khăn ập đến thì như thường lệ, thế hệ vàng của tuyển Việt Nam lại tìm ra cách đương đầu.

Nguyễn Văn Toàn được "giải oan" với pha ngã xuống ở phút 80. Anh bị Brendan Gan đạp trúng gót chân, tiểu xảo không qua mắt được trọng tài Ryuji Sato. Nhưng, cú ngã của Văn Toàn, rất nhanh sau khi bị tác động, là yếu tố chính yếu cho tình huống thổi phạt của ông Sato.

Văn Toàn không phải tiền đạo hay ngã vờ. Ở V-League, khi được hỏi về một tình huống ngã xuống nhưng HAGL không được thổi phạt đền, tiền đạo sinh năm 1996 trả lời: "Tôi tự nghĩ rằng mình không đủ thể lực nên đuối sức và ngã. Tôi hy vọng ở trận tới mình sẽ đủ thể lực để kết thúc những đường bóng cuối".

Song, những cú ngã đúng lúc trong vòng cấm luôn tạo ra hiệu ứng. Văn Toàn không "ăn vạ", mà đó là tình huống tiền đạo số 9 thể hiện được chất quái. Nếu Văn Toàn tiếp tục bứt tốc, trọng tài có thể không thổi 11m. Trong trận đấu căng thẳng, ông Sato rất khó phân tích nên hay không thổi một quả phạt đền khi tình huống vẫn đang diễn ra.

Văn Toàn ngã xuống khi định lượng được tác động của đối phương, dù chỉ ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để tạo một khoảng lặng và cái cớ cho trọng tài suy nghĩ.

Tuyển Việt Nam thể hiện cái đầu lạnh.

May mắn cho tuyển Việt Nam khi ông Sato quan sát được tình huống, và may mắn cho HLV Park khi đúng thời điểm then chốt, cầu thủ được được đào tạo môi trường bóng đá sư phạm và đề cao tính cái đẹp của HAGL, đủ trưởng thành để chơi "quái đản", dụ đối phương rơi vào cái bẫy.

Nhưng, cú ngã của Văn Toàn mới là một nửa bàn thắng. Trước khi Quế Ngọc Hải thực hiện quả 11m, Guilherme de Paula tiến đến khiêu khích. "Khi tôi chuẩn bị đá phạt đền, nhiều cầu thủ Malaysia bước đến gây áp lực. Họ nói nhiều câu tiếng Anh, kiểu như họ tin tôi sẽ đá ra ngoài", Ngọc Hải kể lại.

Thủ quân tuyển Việt Nam không phải chân sút phạt đền ở CLB Viettel. HLV Park Hang Seo từng phàn nàn vì nhiều đội V-League luôn trao quyền đá 11m cho cầu thủ ngoại, điều này có thể ngăn cản tuyển Việt Nam rèn luyện sức bền tâm lý.

Để rồi, cú đá găm thẳng góc trái cầu môn của Ngọc Hải khiến Malaysia im lặng. Cú đá không có chút nao núng, sợ sệt, dù hậu quả không nhỏ nếu cú đá nếu không thực hiện thành công.

Quế Ngọc Hải đá phạt đền xuất sắc.

"Một cầu thủ bản lĩnh phải vượt qua áp lực ở những tình huống phạt đền. Malaysia muốn khiêu khích, nhưng tôi nghĩ nên bỏ ngoài tai để dứt điểm quyết đoán và ghi bàn, mang về chiến thắng cho đội tuyển".

Bóng đá giống võ thực chiến. Tuyển Việt Nam không cần vượt trội, lấn lướt Malaysia. Ở trận này, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng có sai lầm. Pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu khiến đội nhà chịu phạt đền. Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng cũng không giữ được sự chắc chắn ở vài thời điểm. Trên hàng công, Phan Văn Đức chơi không hiệu quả.

Nhưng trên võ đài, các cao thủ chỉ cần hơn nhau ở một chiêu duy nhất, ở thời điểm then chốt nhất. Không đội bóng nào tránh được lúc rơi vào nghịch cảnh, song trước thử thách khó nhằn, các học trò của HLV Park đã xuất sắc vượt qua.

"Tôi sẽ xây dựng chiến thuật để đánh bại UAE", HLV Park nói sau trận thắng Malaysia. Đó không phải câu nói suông. Ông thấy những vấn đề của đội tuyển, nhưng vẫn tự tin chiến thắng, bởi thế hệ vàng của tuyển Việt Nam đã kinh qua rất nhiều gian khó. Không điều gì có thể khiến họ sợ hãi, chùn chân được nữa.