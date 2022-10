Tuyển Việt Nam đấu Dortmund: Đội bóng Đức quan tâm đặc biệt mặt sân Mỹ Đình

(VTC News) -

Đoàn làm việc của CLB Borussia Dortmund khảo sát cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị tại sân Mỹ Đình và một số địa điểm dự kiến trong lịch trình du đấu tại Việt Nam vào cuối tháng 11 tới. Đội bóng Đức rất quan tâm tới chất lượng mặt sân thi đấu và sân tập.

Cụ thể, đại diện của Dortmund muốn mặt cỏ dày, mềm hơn và yêu cầu tưới nước liên tục trong thời gian tới. Kể từ sau SEA Games 31 sân vận động Mỹ Đình không tổ chức trận đấu bóng đá hay sự kiện thể thao lớn nào. Do đó mặt cỏ của sân hiện tại đang trong tình trạng không tốt. Đại diện sân Mỹ Đình khẳng định trong vòng 1 tháng tới các yêu cầu liên quan đến mặt sân từ đội bóng Đức đều sẽ được giải quyết.

Đại diện Dortmund đưa ra yêu cầu về mặt sân.

Nhìn chung, đại diện Dortmund tương đối hài lòng về cơ sở vật chất và các phòng chức năng của sân Mỹ Đình hiện tại, chỉ đề nghị khắc phục một vài chi tiết nhỏ như tình trạng vệ sinh của sân Mỹ Đình. Họ muốn ban quản lý sân dọn dẹp sạch sẽ trước trận đấu.

Liên quan đến công tác an ninh, đoàn đại diện Dortmund có cuộc họp với đại diện VFF. Mọi vấn đề liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cho trận đấu cũng như toàn bộ các hoạt động trong thời gian CLB Dortmund ở Việt Nam đều được bàn thảo kỹ lưỡng để đi đến thống nhất giữa các bên. Đại diện đội khách rất hài lòng với các phương án đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cũng như dự phòng cho các sự cố có thể xảy ra.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Dortmund diễn ra lúc 19h ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình. 80% số vé được BTC bán trực tuyến.