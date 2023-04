Tuyển thủ U22 Việt Nam lập công giúp CLB Công an Hà Nội thắng CLB Nam Định

(VTC News) -

Tâm điểm của vòng 7 V-League là cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định. Đội khách thiếu vắng hàng loạt vị trí quan trọng như Samuel, Dominic hay Nguyên Mạnh vì chấn thương. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, CLB Công an Hà Nội không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận trên sân.

CLB Công an Hà Nội thắng CLB Nam Định.

Phút 11, nhận đường chuyền tinh tế của Gustavo, Xuân Nam thoát xuống và tung cú dứt điểm vừa đủ để đánh bại Liêm Điều, mở tỉ số trận đấu cho CLB Công an Hà Nội. Có được bàn thắng, đội chủ nhà như cởi bỏ được áp lực tâm lý. Họ thi đấu thanh thoát hơn khá nhiều so với những phút đầu trận.

Văn Đô ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội.

Trong khi đó, CLB Nam Định tỏ ra bế tắc khi Hendrio đơn độc trên hàng công và bị các hậu vệ đối phương theo sát. Ở khu trung tuyến, CLB Công an Hà Nội cũng chiếm ưu thế rõ rệt so với đối phương. Tuy nhiên, hiệp 1 không chứng kiến nhiều cơ hội nguy hiểm và 2 đội rời sân với lợi thế dành cho CLB Công an Hà Nội.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội gia tăng sức tấn công lên phần sân của CLB Nam Định. Sức mạnh thể chất của Ngọc Đức và Trọng Long giúp CLB Công an Hà Nội nhanh chóng thu hồi bóng và liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành của Liêm Điều. Không có sự chỉ đạo của HLV Foiani, các cầu thủ CLB Công an Hà Nội vẫn giữ được lối chơi với tính tổ chức tốt.

Phút 58, CLB Công an Hà Nội tổ chức phản công nhanh, Tấn Tài có đường trả về hợp lý để Văn Đô dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đây, thầy trò HLV Flavio Cruz tiếp tục dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.

6 phút sau, từ pha tạt bóng của Trọng Long, Cley dễ dàng đánh đầu nới rộng cách biệt cho CLB Công an Hà Nội khi anh không bị bất kì cầu đối phương nào theo kèm.

Để thua đậm trên sân khách, tinh thần của CLB Nam Định bị ảnh hưởng rất nhiều. Những đợt lên bóng của họ diễn ra với tốc độ chậm, thiếu đi tốc độ để xuyên phá hàng thủ đối phương. Phút bù giờ thứ 3, cầu thủ vào sân thay người Hà Văn Phương có thêm bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 cho CLB Công an Hà Nội.

Với chiến thắng trước CLB Nam Định, CLB Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau khi vòng 7 kết thúc.

Kết quả: CLB Công an Hà Nội 4-0 CLB Nam Định

Ghi bàn:

CLB Công an Hà Nội: Xuân Nam (11’), Văn Đô (58’), Jhon Cley (64’), Văn Phương (90+3’).

Mai Phương