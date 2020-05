Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an cùng giám sát

Tại cuộc họp về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, mục đích chính của kỳ thi năm nay là xét tốt nghiệp THPT, nhưng nhiều trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

Do đó, Bộ trưởng yêu cầu công tác tổ chức phải bảo đảm trung thực, khách quan, an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, giảm tốn kém. “Tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có thêm sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, thanh tra của các địa phương. Tại cuộc họp đại diện Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an đều thống nhất ý kiến, sẽ tích cực phối hợp với ngành giáo dục trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi.

Toàn cảnh cuộc họp.

Trong dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT được Bộ GD&ĐT công bố trước đó nêu rõ: "UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Bộ GD&ĐT chỉ còn 4 việc là chỉ đạo tổ chức kỳ thi; thành lập ban chỉ đạo thi cấp quốc gia; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế thi và xây dựng đề thi phục vụ kỳ thi hằng năm".

Tại cuộc họp, nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được tập trung thảo luận. Trong đó nội dung chủ yếu liên quan đến phần mềm chấm thi và phần mềm quản lý thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ ra đề thi; công tác thanh tra thi...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu sớm hoàn thiện danh sách Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên.

Dự kiến trong tháng 6, Ban chỉ đạo cấp quốc gia của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các địa phương để thống nhất các công việc liên quan trong tổ chức kỳ thi.