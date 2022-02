Tuyển sinh 2021: Lần đầu tiên các trường khối ngành công an tổ chức thi riêng

(VTC News) -

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 diễn ra mới đây, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm nay 8 trường công an tuyển sinh đại học chính quy, gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Tổng chỉ tiêu dự kiến của 8 trường vào khoảng 2.100. Các trường sẽ xét tuyển theo ba phương thức: tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức.

Lần đầu tiên các trường khối ngành công an tổ chức thi riêng.

Theo ông Tuấn, bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài thi trong 1 buổi và diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phần trắc nghiệm ngoài nội dung tương ứng với môn học theo tổ hợp xét tuyển còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an. Phần tự luận kiểm tra kiến thức hai môn Toán và Ngữ văn. Điểm bài thi riêng sẽ chiếm 60% tổng điểm, còn kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%.

Khối ngành công an cũng điều chỉnh một số tiêu chí sơ tuyển. Cụ thể, với thí sinh nam, yêu cầu về chiều cao tăng từ 1,62 m lên 1,64 m. Quy định chiều cao với thí sinh nữ vẫn giữ nguyên 1,58 m. Riêng với thí sinh người dân tộc thiểu số, nam 1,62 m còn nữ 1,56 m.

Độ tuổi của thí sinh cũng có sự thay đổi. Học sinh phổ thông dự thi không quá 22 tuổi, tăng thêm hai tuổi so với trước đây. Riêng người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi, tăng ba tuổi.

Bộ Công an dự kiến kiểm tra khả năng vận động của thí sinh thông qua một số bài kiểm tra về thể lực như chạy 100 m, chạy 500 m, bật xa tại chỗ, co tay xà đơn...

Trong tháng 3 hoặc 4, Bộ Công an sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của từng trường và bài thi mẫu để thí sinh tham khảo.