Thay đổi thi THPT, thí sinh tự do sẽ xét tuyển vào đại học thế nào?

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, do tính chất của kỳ thi THPT có điều chỉnh nên với thí sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo THPT mà chưa tốt nghiệp hoặc chưa thi tốt nghiệp, các em vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 bình thường, sau đó sử dụng kết quả thi theo nguyện vọng cá nhân.

Với các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT từ những năm trước vẫn có thể tham gia xét tuyển đại học với nhiều hình thức khác nhau (do trường đại học tự chủ, tự xác định và công bố).

Cụ thể như xét kết quả học bạ THPT; tham gia kiểm tra đánh giá năng lực nếu các trường có tổ chức; sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kỳ thi chuẩn hóa quốc tế; tham gia các phương thức xét hồ sơ dự tuyển hoặc phỏng vấn trực tiếp... mà trường quy định, phối hợp nhiều phương thức trên.

PGS Thuỷ cũng cho biết, dự thảo quy chế tuyển sinh cũng khuyến khích các trường đại học tự chủ, tự nguyện, có dành 1 phần chỉ tiêu tuyển sinh để xét điểm thi THPT quốc gia các năm trước.

Do vậy, với thí snh tự do nên chủ động liên hệ và xem thông tin trên website các trường đại học để tìm hiểu rõ nhất về đề án, phương thức tuyển sinh.

Với các thí sinh đăng ký vào trường có sơ tuyển (các trường công an, quân đội) hoặc xét tuyển vào các ngành có tổ hợp môn năng khiếu thì cần phải thực hiện theo các quy định của trường (tham dự sơ tuyển, tham dự các kỳ thi do năng khiếu do trường tổ chức).

Thí sinh tự do sẽ đăng ký xét tuyển đại học thế nào?.

Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học thông tin thêm, tới đây Bộ GD&ĐT sẽ ban hành dự thảo quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020. Để hạn chế thí sinh ảo trong công tác tuyển sinh đợt 1 với các trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, Bộ sẽ hỗ các trường trong công tác lọc ảo.

Để có thể vận hành được lọc ảo, thí sinh phải đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi THPT và nộp phiếu này tại các điểm tiếp nhận (trường THPT). Một thí sinh có nhiều nguyện vọng chỉ cần làm 1 bộ hồ sơ nộp đăng ký 1 nơi, thống nhất một kiểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển, kinh phí, điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển.

Thí sinh không phải tốn thời gian, công sức, kinh phí đi lại, nộp hồ sơ dự tuyển nhiều nơi, rồi lại đi rút hồ sơ nếu không đúng nguyện vọng… từ đó góp phần ổn định cả xã hội.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất sau khi biết điểm thi THPT. Thí sinh phải tìm hiểu thông tin tuyển sinh và thực hiện theo các quy định trong đề án tuyển sinh của trường, trong đó có thông tin về thời gian nộp hồ sơ, phương thức đăng ký (online hoặc bằng phiếu) địa điểm nhận hồ sơ.

Nếu thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường tổ chức bài kiểm tra tuyển sinh riêng thì phải đăng ký trực tiếp với trường.

Dự thảo quy chế tuyển sinh tới đây sẽ quy định đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh khác. Nếu đã trúng tuyển và xác nhận nhập học trước ngày thí sinh điều chỉnh nguyện vọng thì phải nhập lên hệ thống và các thí sinh này không được tham gia xét tuyển đợt 1 nữa.

Các trường được xét tuyển nhiều đợt trong năm, theo các phương thức khác nhau, thời gian khác nhau, vì vậy Bộ GD&ĐT không hỗ trợ các trường lọc ảo ở những đợt sau.

Video: Phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020