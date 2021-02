Tuyên bố có gian lận bầu cử, Trump khiến nước Mỹ tốn thêm hơn 500 triệu USD

(VTC News) -

Theo báo cáo của Washington Post về hồ sơ chi tiêu địa phương và liên bang ở Mỹ, chính phủ Mỹ đã bỏ nhiều khoản tiền đáng kể để phục vụ công tác kiểm tra phiếu bầu của cựu Tổng thống Trump và những người ủng hộ.

Các khoản chi bao gồm phí pháp lý cho hàng chục vụ kiện về gian lận bầu cử, phí tăng cường an ninh để bảo vệ nhân viên phòng kiểm phiếu và chi phí khắc phục hậu quả của cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong tổng số phí phát sinh được ghi nhận cho đến nay, có hơn 480 triệu USD là chi phí của quân đội Mỹ cho việc triển khai quân đội đến giữa tháng 3. Tuy nhiên, tác động tài chính của những tuyên bố về gian lận bầu cử có thể nhiều hơn trong báo cáo. Nhiều quan chức Mỹ cho biết số tiền dùng để siết chặt an ninh đối phó với nguy cơ bạo lực sau cuộc bạo loạn hôm 6/1 chưa được kiểm đếm hết và vẫn đang tăng.

Ông Michael Rapich, phụ trách tuần tra đường cao tốc Utah, đã chi 227.000 USD để triển khai 300 binh sĩ bảo vệ tòa nhà Quốc hội bang Utah hôm 17/1. Động thái này nhằm đối phó với những lời đe dọa bao vây vũ trang của người ủng hộ ông Trump trước lễ nhậm chức của Tổng thống Biden.

Tại bang California, các quan chức ước tính, tiểu bang đã chi khoảng 19 triệu USD để triển khai 1.000 lính Vệ binh Quốc gia từ ngày 14 đến 21/1 nhằm bảo vệ tòa nhà Quốc hội của bang và các địa điểm khác.

Các tiểu bang khác cũng đầu tư đáng kể vào an ninh. Các quan chức Mỹ cho biết chi phí an ninh có thể tiếp tục tăng trong tương lai. Nguyên nhân là các dự luật của chính phủ liên bang tiếp tục mở rộng mỗi ngày, sự triển khai hàng ngàn binh lính Vệ binh Quốc gia tại Washington. Chưa kể các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét đề xuất chi tiêu bổ sung để bảo vệ an toàn của chính họ.

Một số tiểu bang của Mỹ đang tính toán số tiền thuế người dân phải đóng thêm cho các chi phí an ninh bổ sung cùng nhiều khoản phát sinh sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 và cuộc bạo loạn hôm 6/1.