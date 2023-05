Tuyên bố chung Mỹ - Philippines khẳng định mối quan hệ đồng minh thân cận

Tuyên bố chung nêu rõ, Mỹ và Philippines sẽ tiếp tục là các đồng minh thân cận nhất trong nỗ lực thúc đẩy thịnh vượng, đầu tư và chuyển đổi năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, duy trì hòa bình và ổn định quốc tế và đảm bảo tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 01/05 có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết hiệp ước vững chắc của Mỹ đối với Philippines và nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vũ trang nhắm tới các lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay công vụ của Philippines ở Thái Bình Dương bao gồm ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các cam kết của Mỹ theo Điều khoản 5 của Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines. Hai Tổng thống hoan nghênh việc xác định các địa điểm mới phù hợp với Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường Mỹ - Philippines nhằm củng cố an ninh của Philippines và trợ giúp các mục tiêu hiện đại hóa quân đội vũ trang Philippines trong khi thúc đẩy đầu tư của Mỹ cho các cộng đồng địa phương ở Philippines cũng như cải thiện năng lực chung nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết của hai nước đối với tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tầm quan trọng của quyền chủ quyền của các quốc gia trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên nhấn mạnh rằng phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài thường trực phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và coi đó là yếu tố không thể thiếu của an ninh và thịnh vượng toàn cầu. Hai Tổng thống cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong đường biên giới được quốc tế công nhận của nước này đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đã gây ra tác động tiêu cực đối với an ninh lương thực và năng lượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng thống hai nước hoan nghênh sự hợp tác với các đối tác cùng chia sẻ cam kết của Mỹ và Philippines đối với luật pháp kinh tế và tôn trọng lẫn nhau và trên tinh thần đó, tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN. Tổng thống hai nước mong muốn thiết lập các cơ chế hợp tác ba bên giữa Philippines, Nhật Bản và Mỹ cũng như Philippines, Australia và Mỹ. Ngoài ra, hai bên cũng hoan nghênh cam kết của nhóm bộ Tứ ủng hộ một khu vực dựa trên luật lệ hòa bình và ổn định với ASEAN làm trung tâm thông qua các nỗ lực của nhóm này nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tổng thống Biden sẽ cử một phái đoàn thương mại và đầu tư tới Philippines để gia tăng đầu tư của các công ty Mỹ trong nền kinh tế sáng tạo của Philippines, quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và khu vực khai khoáng của Philippines cũng như an ninh lương thực của người dân nước này. Ngoài ra, Tổng thống hai nước cũng thông báo rằng Mỹ và Philippines sẽ đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2024 ở Manila nhằm giúp Philippines trở thành một trung tâm cho chuỗi cung ứng và đầu tư chất lượng cao ở khu vực.

Tổng thống Biden và Tổng thống Marcos hoan nghênh kế hoạch của hai nước nhằm ưu tiên hợp tác kinh tế song phương thông qua Thỏa thuận khung thương mại và đầu tư Mỹ - Philippines. Hai bên cũng hoan nghênh tiến triển trong việc phát triển Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm mang lại lợi ích cụ thể cho người lao động, các hộ gia đình và doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy thương mại, chuỗi cung ứng bền vững, phát triển kinh tế sạch và chống tham những trong khu vực. Hai bên cũng hy vọng sẽ gặp lại nhau tại San Francisco vào tháng 11 năm nay tại tuần lễ cấp cao APEC nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm ở khu vực.

PV (Nguồn: Báo điện tử VOV)