Tuyên bố Chủ tịch ASEAN: Hoan nghênh sáng kiến thúc đẩy đàm phán COC

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN đưa ra ngày 11/5 cho biết, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại Labuan Bajo của Indonesia, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin lẫn nhau, kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp hòa bình và ổn định tại Biển Đông.

Các nước ASEAN cũng tái khẳng định sự cần thiết phải theo đuổi một giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Lãnh đạo các nước ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại Labuan Bajo của Indonesia.

Các nước ASEAN cũng hoan nghênh những nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc với những bước tiến trong các cuộc đàm phán thực chất, hướng tới sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, trong thời hạn được các bên thống nhất.

Các nước ASEAN hoan nghênh sáng kiến ​​thúc đẩy đàm phán COC, trong đó có đề xuất xây dựng các hướng dẫn để đẩy nhanh việc hoàn thành sớm một COC hiệu quả và thực chất. Các nước ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và phát huy môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán; tiếp tục đối thoại hòa bình giữa tất cả các bên liên quan nhằm đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

PV (VOV-Jakarta)