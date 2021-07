Tuyển Anh đá 11m tệ nhất lịch sử: Bóng ma 25 năm ám ảnh Southgate

(VTC News) -

“Chỉ còn Italy cản đường HLV trưởng đội tuyển Anh gạt bỏ con quỷ ám ảnh ông từ cú luân lưu hỏng ăn ở EURO 1996”, tờ The Sun viết như vậy sau khi HLV Gareth Southgate và các học trò đánh bại Đan Mạch ở bán kết EURO 2020.

Hôm đó, HLV trưởng của đội tuyển Anh trả lời tin nhắn chúc mừng của Tony Adams rằng: “Ơn trời, cha mẹ tôi không còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa”. Southgate tưởng như đã có thể xóa bỏ nỗi ân hận suốt 25 năm của mình khi đưa đội tuyển Anh vào chung kết giải đấu lớn đầu tiên kể từ sau chức vô địch World Cup 1966.

Nhưng rồi “con quỷ”, cách mà người Anh gọi ký ức thất bại ở EURO 1996 cũng như những lần thua đau trên chấm 11 mét tại các giải đấu lớn, vẫn chưa buông tha Southgate và Tam sư. Đội tuyển Anh vào chung kết EURO 2020 bằng một quả phạt đền gây tranh cãi, rồi thua trên chấm 11 mét.

“Thất bại này là do tôi”, vị HLV trưởng của Tam sư nhận trách nhiệm sau trận thua trên chấm 11 mét trước Italy, giống như cách ông dằn vặt bản thân hơn 2 thập kỷ. Southgate chưa bao giờ hết mặc cảm tội lỗi vì cú đá luân lưu bị thủ môn đội tuyển Đức Andreas Kopke cản phá chính tại Wembley.

Nhà cầm quân 50 tuổi đưa đội tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018 và giành hạng ba Nations League 2019 bằng những trận thắng luân lưu. Nhưng chừng đó là chưa đủ để “trả món nợ” cho người Anh, theo cách nói của ông.

HLV Southgate tung Sancho, Rashford vào sân để đá luân lưu nhưng cả 2 đều sút hỏng.

“Tôi đã mang theo nó suốt 20 năm”, Southgate chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ cách đây một năm. “Tôi thấy mọi thứ dồn cả vào cú đá đó, thế rồi tôi thất bại trước áp lực. Những người khác phải chịu tổn thương vì nó”.

Southgate thậm chí khước từ sự an ủi, kể cả khi thời gian trôi qua đủ lâu để không còn ai trách móc tội đồ EURO 1996: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Có người nói rằng tôi chỉ gặp vận đen thôi. Nhưng không phải tôi xui xẻo. Tôi không nghĩ việc đứng ra nhận sút là can đảm. Can đảm lẽ ra phải là từ nhận mình không phải người thích hợp để thực hiện cú sút đó”.

Sự dằn vặt khiến Southgate dành ra rất nhiều công sức cho đội tuyển Anh tập sút 11 mét. HLV trưởng của Tam sư không muốn các học trò, mà một nửa trong số đó chưa chào đời khi ông trở thành tội đồ ở Wembley, bị ám ảnh vì thành tích đá luân lưu kém cỏi của các bậc đàn anh.

Nhiều kịch bản được đưa ra cho những bài tập phụ, ví dụ như thực hiện những cú đá phạt đền trong tình trạng mệt mỏi, sung sức, hay áp lực sút sau khi đồng đội đá hỏng. Ban huấn luyện của Tam sư thời Southgate cầm quân luôn có một chuyên gia tâm lý. Thế nhưng những chiến thắng trước Colombia ở World Cup 2018 và Thụy Sĩ ở Nations League 2019 không lặp lại ở chung kết EURO 2020.

Ám ảnh luân lưu chưa buông tha HLV Southgate và đội tuyển Anh.

Southgate cách đây 25 năm đã chơi trọn vẹn các trận đấu của đội tuyển Anh và không mắc lỗi lầm nào, cho đến khi sút hỏng quả luân lưu quyết định. Southgate vẫn là người hùng của Tam sư trước khi 3 học trò, trong đó có 2 người vào sân chỉ để đá 11 mét, sút hỏng.

Tỉ lệ thắng luân lưu của đội tuyển Anh ở EURO và World Cup chỉ là 22%. Tam sư trở thành đội thua luân lưu nhiều nhất ở các giải đấu lớn (7 trận). Jadon Sancho hay Bukayo Saka, những gương mặt trẻ măng bây giờ sẽ phải đối mặt với nỗi ám ảnh như chính ông thầy của họ.

Đó sẽ là một gánh nặng tâm lý rất lớn cho đội tuyển Anh sau này.

"Tôi chưa từng thua luân lưu trong màu áo Liverpool, nhưng ở đội tuyển Anh thì hoàn toàn khác. Tôi có cảm giác thua cuộc từ trước khi bắt đầu. Có thể đó là vấn đề tâm lý thuần túy. Ở Liverpool chúng tôi có ký ức thắng luân lưu, nhưng đội tuyển Anh thì chưa bao giờ", cựu danh thủ Jamie Carragher tâm sự.