Tụt lở tầng khai thác than ở Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể công nhân mất tích

(VTC News) -

Chiều 23/12, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến 11h30 ngày 23/12, thi thể của công nhân mất tích trong sự cố sạt tụt lở tầng khai thác tại khai trường Công ty Cổ phần than Cọc Sáu đã được tìm thấy.

Hiện trường vụ tụt lở tầng khai thác tại khai trường Công ty Cổ phần than Cọc Sáu (Quảng Ninh) khiến nhiều công nhân thương vong.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 21/12, tại khu vực moong (mức -260m) Công ty CP than Cọc Sáu xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác, đẩy máy xúc đang hoạt động xuống moong, khiến một công nhân tử nạn, một công nhân mất tích và 6 công nhân bị thương.

Ngay khi xảy ra sự cố, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và thành phố Cẩm Phả phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Cọc 6 triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết sự cố sạt lở, nhanh chóng đưa người bị nạn ra khu vực an toàn và đưa về Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả cứu chữa và tìm kiếm công nhân mất liên lạc.

Ngoài lực lượng, phương tiện của Công ty CP Than Cọc Sáu còn có sự hỗ trợ về người và phương tiện của nhiều mỏ than khu vực để nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục sự cố.

UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi công nhân tử vong 20 triệu đồng, công nhân bị thương 5 triệu đồng. UBND TP Cẩm Phả hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong 20 triệu đồng, Công ty CP Than Cọc Sáu hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân bị tử vong 50 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí mai táng; hỗ trợ người bị thương từ 4-6 triệu đồng.