Tướng mặt phú quý có những đặc điểm gì?

Theo phong thủy, nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì khuôn mặt rất có thể là bản đồ vận mệnh của bạn. Trong nhân tướng học, mọi thành phần, điểm, vết và chi tiết trên khuôn mặt của một người đều mang ý nghĩa, dù tích cực hay không.

Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào về lợi ích của phong thủy khuôn mặt đối với sức khỏe của một người, nhiều xu hướng thẩm mỹ đang phát triển vẫn dựa trên các nguyên tắc này, theo South China Morning Post.

Theo Karen Po, bác sĩ thẩm mỹ tại Malaysia, dấu hiệu của một khuôn mặt “phú quý” tùy theo đặc điểm từng bộ phận.

Theo phong thủy, mỗi bộ phận trên gương mặt đều mang ý nghĩa riêng.

Trán: bộ phận này biểu thị sự may mắn trời ban và được coi là “ngọn núi tài lộc đầu tiên” trên khuôn mặt.

Trán nhẵn, tròn, nổi rõ và rộng cho thấy vận may, quyền lực và sự giàu có. Vầng trán cũng phải rõ ràng các đường nét, khuyết điểm, đốm hoặc nốt ruồi.

Thứ hai, đôi mắt sáng và hơi ẩm được cho là dấu hiệu của vận may, bất kể hình dạng, kích thước hay màu sắc ra sao.

Đôi mắt sáng và lý tưởng nhất là lông mày cong, đầy đặn, được tỉa gọn gàng, cho thấy sức khỏe tốt và thịnh vượng. Đôi mắt ủ rũ và trông buồn ngủ do quầng thâm hoặc bọng mắt là biểu hiện của sự thiếu sức sống và năng lượng.

Bên cạnh đó, mắt hai mí hay không không quan trọng, quan trọng nhất là sự tỏa sáng và sức sống của chính đôi mắt.

Điểm biểu thị một trong những “con sông” trên khuôn mặt là mũi. Một chiếc mũi lý tưởng được cho là càng tròn và nhiều thịt thì càng mang lại nhiều may mắn. Mũi nên trông cân đối và mịn màng, không có đốm hoặc khuyết điểm.

"Dòng sông” thứ hai trên khuôn mặt là đôi môi. Theo phong thủy, đôi môi căng mọng, đầy đặn và hồng hào được cho là điều may mắn với cả nam và nữ, có khả năng thu hút tài lộc.

Bất kể kích thước hay hình dạng ra sao, môi không bao giờ được khô hoặc nứt nẻ vì điều này cho thấy “dòng sông” bị khô và do đó sẽ mất đi sự may mắn. Miễn là môi còn ẩm, chúng sẽ kéo theo may mắn và giàu có.

Nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang-wook được nhiều người suy đoán là đã đi sửa mũi vào năm 2012.

Cằm là “ngọn núi” thứ hai của khuôn mặt. Cằm tốt là cằm có nhiều thịt, nổi bật và có đường nét tốt, vì nó thể hiện sự may mắn và ổn định khi về già, có bạn bè và con cháu đùm bọc. Một chiếc cằm hếch với đường viền hàm thiếu sắc nét sẽ không được xem là lý tưởng.

Một người được cho là sẽ đón nhận sự thịnh vượng, giàu có nếu sở hữu gò má cao và hai bên má đầy đặn. Gò má nổi rõ, có nhiều thịt được cho là biểu hiện quyền uy và sự thành công trong sự nghiệp của một người.

Ngoài ra, da mặt cũng được xem là một yếu tố trong phong thủy khuôn mặt. Theo đó, nhiều người tin rằng người có làn da sáng, mịn và không tì vết sẽ có cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Theo bác sĩ Po, nhiều đặc điểm trong phong thủy khuôn mặt cũng phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ hiện nay, ví dụ như trán tròn nhẵn, khuôn mặt cân đối và làn da sáng mịn. Vì vậy, không ít người lựa chọn các biện pháp can thiệp thẩm mỹ để nâng cao nhan sắc cũng như hy vọng cải thiện phong thủy khuôn mặt.

Tuy nhiên, bác sĩ Po khuyên mọi người không nên chạy theo các quan niệm phong thủy mà chỉnh sửa các bộ phận trên gương mặt quá đà, làm mất cân đối, giảm thẩm mỹ và thậm chí tác dụng ngược.