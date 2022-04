Tương lai của HLV Rangnick ở Man Utd bị đe dọa

(VTC News) -

Man Utd bước vào cuộc so tài với Leicester City với nhiệm vụ phải thắng để nuôi hy vọng giành vé dự Champions League, nhưng một lần nữa, đội bóng của HLV Ralf Rangnick lại gây thất vọng. "Quỷ đỏ" để đối thủ cầm hòa 1-1, qua đó khoảng cách với Arsenal chỉ tạm rút ngắn và 4 xuống 3 điểm, trong khi Man Utd đã chơi nhiều hơn 2 trận.

Mục tiêu có suất đá Champions League mùa tới là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của Man Utd ở mùa giải này, sau khi nửa đỏ thành Manchester bị Middlesbrough loại ở FA Cup và dừng bước ở vòng 1/8 Champions League.

HLV Rangnick được đưa về để tái thiết "Quỷ đỏ", nhưng đến thời điểm này, Man Utd của nhà cầm quân người Đức không còn hy vọng vô địch giải đấu nào và có nguy cơ phải chơi ở Europa League mùa tới.

HLV Rangnick và Man Utd đang mất phương hướng.

Hợp đồng của HLV Rangnick với Man Utd có thời hạn 2,5 năm, với 6 tháng huấn luyện tạm quyền và 2 năm làm cố vấn cấp cao.

Đây là vai trò của Rangnick ở RB Salzburg, RB Leipzig và Lokomotiv Moskva trước đây, nhưng áp lực ở Man Utd rất khác. Theo báo giới Anh, Rangnick có thể bị sa thải nếu Man Utd đánh rơi nốt tấm vé dự Champions League mùa này.

Sau trận hòa Leicester, HLV Rangnick từ chối chia sẻ về tương lai. Tuy nhiên, cựu HLV Schalke 04 phần nào bật mí vai trò của mình ở Man Utd khi ông không có tiếng nói trong việc tuyển mộ HLV mới cho Man Utd.

"Tương lai của tôi ở Man Utd tương đối rõ ràng. Tôi đã trao đổi với ban lãnh đạo CLB. Tôi chỉ có thể nói như thế. Tìm HLV mới cho Man Utd? Tôi không phải người để các anh hỏi câu này. Ban lãnh đạo CLB đang nói chuyện với một số ứng viên tiềm năng, tôi không thể can thiệp", HLV Rangnick nhấn mạnh.

Chuyên gia Paul Merson của Sky Sports từng khẳng định, Man Utd nên mạnh dạn sa thải HLV Rangnick, bởi chuyên gia người Đức không chứng minh được hiệu quả công việc.

Man Utd kém nhóm dự Champions League 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.

"HLV Rangnick sẽ không dẫn dắt Man Utd mùa tới. Tôi đã đọc một bài báo nào đó nói rằng họ đã tiến bộ. Tôi không thấy điều đó. Tôi không thấy sự hạnh phúc ở đó. Tôi nghe thấy rất nhiều điều không tốt về Man Utd. Điều này chưa từng xảy ra trước đây và đó là nỗi lo của tôi.

Với những gì đang diễn ra, trong bối cảnh Man Utd có thể không lọt vào top 4, tôi sẽ rất sốc nếu ông ấy (Rangnick) được đưa lên thượng tầng. Tôi biết đó là một phần của thỏa thuận, nhưng tôi không nghĩ điều đó là đúng đắn. Tôi nghĩ Man Utd cần phải khắc phục sớm vấn đề này trước khi quá muộn.

Còn rất nhiều việc phải làm chứ không phải chờ đến mùa giải tiếp theo và đưa vào một HLV mới. Họ cách xa hàng triệu dặm so với các đội khác và mọi thứ phải thay đổi rất nhanh", Merson đánh giá.

Man Utd đã phỏng vấn HLV Erik Ten Hag của Ajax Amsterdam, một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho ghế "thuyền trưởng" CLB mùa tới.

Đội chủ sân Old Trafford cũng nhắm tới Mauricio Pochettino - chiến lược gia từng được Sir Alex Ferguson đích thân thuyết phục để mời về dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, chưa thể biết đây là những HLV do Rangnick cố vấn, hay là ý tưởng của ban lãnh đạo Man Utd.

HLV Erik Ten Hag được nhắm tới.

Gần như chắc chắn Rangnick sẽ không huấn luyện Man Utd mùa tới, nhưng nhà cầm quân người Đức còn được tin dùng ở vai trò cố vấn hay không còn phụ thuộc vào định hướng của ban lãnh đạo cùng HLV mới.

Theo Daily Mail, nhiều cầu thủ Man Utd bất mãn với HLV Rangnick bởi phong cách huấn luyện cứng nhắc và lỗi thời. Vị thế tạm quyền cũng khiến nhà cầm quân người Đức không có uy trong mắt học trò. Cộng với thành tích tồi tệ trong thời gian qua khi bị loại ở hai giải đấu cúp và thất thế tại Ngoại hạng Anh, HLV Rangnick không dễ vực dậy "Quỷ đỏ" trong 8 trận đấu còn lại.

Trong trường hợp Man Utd không thể giành vé đi Champions League, nhiều khả năng Rangnick sẽ phải rời Old Trafford. Chiến lược gia 63 tuổi muốn chiến lược dài hạn, song Man Utd dường như không phải đội bóng đủ kiên nhẫn để bao dung với những thất bại liên tiếp của ông trong thời gian qua.