Tương lai bất định của Ronaldo khiến HLV Erik ten Hag khó xử

Từ khiChiều 2/8, tờ AS (Tây Ban Nha) đưa tin Cristiano Ronaldo vẫn đang tìm đường rời khỏi sân Old Trafford. Siêu sao người Bồ Đào Nha muốn chốt tương lai trước khi Man Utd đá trận mở màn gặp Brighton & Hove Albion vào tối Chủ nhật tuần này (7/8).

Nguyện vọng lớn nhất của Ronaldo vẫn là được chơi tại Champions League để nối dài kỷ lục ghi bàn cá nhân và nâng cao danh hiệu thứ sáu, trong khi Man Utd chỉ được đá tại Europa League mùa này. Đây là sân chơi mà những siêu sao như Ronaldo hay Lionel Messi chưa bao giờ thi đấu.

Ronaldo đang trên đường rời Man Utd.

AS cũng nhận định: thời gian để Ronaldo "đào tẩu" khỏi Old Trafford đang cạn dần. Ở trận giao hữu với Rayo Vallecano, Ronaldo đã bỏ về sớm, song Man Utd không đưa ra bình luận hay án phạt gì cho siêu sao 37 tuổi. "Man Utd xác định Ronaldo vẫn là ngôi sao của đội ở mùa giải này", AS đánh giá.

Sự cứng rắn của "Quỷ đỏ" khiến Ronaldo rất khó ra đi. Dù vậy, kỳ chuyển nhượng hè còn tới gần 1 tháng và không có gì đảm bảo Ronaldo sẽ tập trung toàn lực cho Man Utd, trong bối cảnh siêu sao 37 tuổi vẫn quyết tâm tìm bến đỗ mới.

Người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo đã đàm phán với 7 CLB, còn cầu thủ mang áo số 7 cũng được đồn đoán yêu cầu được thanh lý hợp đồng, hoặc ra đi theo dạng cho mượn. Trong gần 20 năm thi đấu đỉnh cao, có lẽ chưa bao giờ, quyết tâm rời một đội bóng của Ronaldo lớn như thế.

Ngay cả khi ở lại đá trận mở màn gặp Brighton, Ronaldo cũng chưa chắc ở lại "Quỷ đỏ". Mùa trước, siêu sao 37 tuổi chia tay Juventus dù Serie A đã diễn ra 2 vòng. Từ khi tin đồn rời Man Utd được nhen nhóm, CR7 chưa bao giờ có động thái muốn gắn bó lâu dài với sân Old Trafford.

Ronaldo đã thi đấu cho Juventus 1 trận ở Serie A mùa trước, rồi mới chuyển sang Man Utd.

Điều này sẽ đẩy HLV Erik ten Hag vào thế khó. HLV người Hà Lan đang bước vào mùa giải mới với đội hình chắp vá. Ông mới được bổ sung Christian Eriksen và Lisando Martinez là đáng kể, trong khi đã chia tay Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Nemanja Matic, còn Anthony Martial vừa dính chấn thương.

Về lý thuyết, chất lượng đội hình "Quỷ đỏ" chưa được cải thiện. Sau chuỗi trận thăng hoa đầu tiên, Man Utd đã thua Atletico Madrid và hòa Vallecano ở 2 trận gần nhất.

Kết quả đá giao hữu không phải vấn đề với HLV Erik ten Hag (Liverpool còn thua Man Utd 0-4, thua Strasbourg 0-3). Nguyện vọng của HLV người Hà Lan là được làm việc với đội hình mạnh nhất để định hình lối chơi.

Tuy nhiên, mục tiêu số 1 mang tên Frenkie de Jong vẫn bế tắc dù "Quỷ đỏ" đồng ý trả phần lương cầu thủ này còn bị Barca nợ, trong khi Ronaldo vẫn nhấp nhổm rời đi.

Theo Daily Mail, HLV Erik ten Hag cần đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. HLV người Hà Lan thừa nhận Ronaldo cần tập luyện nhiều hơn để bắt kịp cường độ thi đấu của đồng đội. Về khâu chuyên môn, Ronaldo đang chưa đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện. Siêu sao 37 tuổi "tập chay" gần như cả mùa hè và mới có 3 buổi tập cùng HLV mới.

Dù vậy, ngay cả khi được thi đấu, không chỉ chuyên môn, mà thái độ của Ronaldo cũng là dấu hỏi. Cựu tiền đạo Real Madrid có đá hết khả năng, trong bối cảnh cần giữ chân để chờ đợi sang đội bóng khác? Ronaldo còn giữ được mối dây liên kết với đồng đội khi cầu thủ này muốn rời đi?

Ronaldo cần thể hiện sự chuyên nghiệp.

Hệ thống chiến thuật của HLV Erik ten Hag không phục vụ bất cứ ngôi sao nào. Dù HLV người Hà Lan ca ngợi Ronaldo và cho rằng chiến thuật phải phụ thuộc vào con người hiện có, thì việc Ronaldo đến sát mùa giải chưa biết đi hay ở cũng khiến HLV Erik ten Hag khó định hình chiến thuật.

HLV Ralf Rangnick từng bất lực khi gò Ronaldo vào khuôn khổ pressing. Ở tuổi 37, Ronaldo không còn sung mãn để theo đuổi cuộc chiến thể lực như các đồng đội trẻ. Hiện tại, tiền đạo mang áo số 7 càng khó đáp ứng yêu cầu của Rangnick khi vắng mặt cả mùa hè và khát khao dường như đã vơi cạn.

Man Utd khi có và không có Ronaldo sẽ chơi theo những cách khác nhau. HLV Erik ten Hag vẫn dành một chỗ trên hàng công cho CR7, nhưng thái độ và phong cách chơi của Ronaldo sẽ định đoạt cách dùng người của chiến lược gia người Hà Lan. Mà đây lại là yếu tố HLV Erik ten Hag không thể kiểm soát.

Ronaldo mới chơi 45 phút ở trận gặp Vallecano.

Theo báo giới Anh, Ronaldo đang khiến HLV Erik ten Hag phật ý vì rời sân sớm. Sự giận dỗi cũng như thể trạng, tinh thần và phong độ vẫn là dấu hỏi của Ronaldo khiến ban huấn luyện Man Utd khó định hình cách sử dụng anh.

Nhiều khả năng, Ronaldo sẽ ngồi ngoài ở trận gặp Brighton, nhưng ngồi ngoài đến khi nào, hoặc bao giờ Ronaldo trở lại? Nếu Man Utd chơi nhuần nhuyễn khi không có Ronaldo, liệu CR7 có còn cần thiết,... đó vẫn là dấu hỏi với HLV Erik ten Hag.

Cư xử với Ronaldo chưa bao giờ là dễ. Trong lịch sử, số HLV làm thực sự tận dụng được năng lực của tiền đạo 37 tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, quá ít so với những HLV gặp rắc rối với anh.

HLV Erik ten Hag muốn Ronaldo là giải pháp, nhưng hiện tại, sự lừng khừng của CR7 chỉ mang tới vấn đề.