Tượng Gỗ An Huy: Hàm chứa giá trị vật chất và tinh thần trong từng tác phẩm

(VTC News) -

Các bức tượng gỗ mỹ nghệ vẫn luôn là những đồ vật được ưa chuộng trong các gia đình có điều kiện kinh tế tốt. Bởi lẽ, các tác phẩm tượng gỗ không chỉ dùng để trang trí mà còn mang giá trị tinh thần và ý nghĩa phong thủy.

Tượng Gỗ An Huy là một trong những địa chỉ được khách hàng yêu mến và tin tưởng bởi chất lượng tốt và được điêu khắc vô cũng tỉ mỉ. Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, các tác phẩm của Tượng Gỗ An Huy đều có mẫu mã độc đáo và vô cùng đẹp mắt. Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các mặt hàng về gỗ mỹ nghệ, Tượng gỗ An Huy đã và đang dần khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường. Không chỉ mang đến cho khách hàng những sản phẩm đẹp mắt, thương hiệu đồ gỗ này còn có giá thành phải chăng, dịch vụ bán hàng nhiệt tình và chu đáo.

Sử dụng chất liệu gỗ cao cấp

Sản phẩm của thương hiệu Tượng Gỗ An Huy đều là hàng cao cấp và được tạo nên từ các loại gỗ quý hiếm lâu năm như: lim, gõ, sưa,… Chính bởi chất liệu gỗ tốt nên tất cả các sản phẩm của An Huy đều bền bỉ với thời gian.

Nét thẩm mỹ và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo

Là một trong những đơn vị sản xuất trực tiếp cùng đội ngũ thợ là các nghệ nhân lâu năm trong lĩnh vực gia công đồ gỗ mỹ nghệ, An Huy luôn mang đến những tác phẩm độc đáo được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Bên cạnh đó, mỗi tác phẩm đều được kết tinh từ những bộ óc tinh tế, nhạy bén và gắn bó với nghề hơn nửa đời người. Dưới đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, các món đồ trang trí cũng như các tượng gỗ đều toát lên vẻ đẹp – độc – lạ cho không gian sống và làm việc.

Những giá trị sâu sắc chứa đựng trong từng tác phẩm

Mỗi sản phẩm tượng gỗ mỹ nghệ được sản xuất ra đều tiềm ẩn những giá trị khác nhau. Về mặt phong thủy, từ trước đến nay, chất liệu gỗ luôn đại diện cho hành Mộc, biểu tượng cho mùa xuân, sự sinh sôi nảy nở, cản trở bớt tác động của hành Thổ và hành Kim. Nhờ đó, tượng gỗ tạo ra sự cân bằng và vượng khí cho ngôi nhà. Ngoài ra, việc lựa chọn tượng gỗ đẹp và độc đáo còn thể hiện thẩm mĩ quan và đẳng cấp của người chơi tượng.

Không chỉ là món đồ trang trí phong thủy, Tượng Gỗ An Huy sẽ là món quà ý nghĩa vào các dịp đặc biệt bởi những giá trị to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần mà nó mang lại.