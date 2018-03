Tướng công an vừa bị bắt từng chỉ đạo phá nhiều vụ án quan trọng thế nào?

Trước khi bị bắt vì liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng, nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa từng tham gia phá nhiều vụ án công nghệ cao.

Vì sao nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hoá bị bắt?

Chiều 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Công an khám xét nhà ở của cựu Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Trước năm 2009, ông Nguyễn Thanh Hoá là lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an (Việt Nam).

Năm 2009, khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an được thành lập, ông Hoá đang là Đại tá được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng.

Thời điểm đó, C50 lực lượng mỏng, trình độ còn hạn chế, cơ sở vật chất và máy móc rất thiếu thốn, hành lang pháp lý còn chưa cập nhật. Trong khi tội phạm công nghệ cao có nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, ở trình độ cao.

Dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa, hệ nghiệp vụ Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã không ngừng lớn mạnh.

Ngoài C50 với quân số hùng hậu, các đơn vị chuyên trách đã được thành lập ở nhiều địa phương, tạo thế trận khép kín.

Hàng chục chuyên án lớn đã được C50 phối hợp với các đơn vị phá thành công, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm lớn, có tiếng vang trong xã hội.

Để đánh một chuyên án, ông Nguyễn Thanh Hóa trực tiếp chỉ huy từ khâu xác minh, trinh sát đến lúc phá án trong nhiều tháng ròng rã.

Điển hình là chuyên án 312T, đấu tranh với mạng lưới sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến (Công ty MB24); chuyên án 812C, đấu tranh triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Cộng Đồng Việt.

Cùng đó là chuyên án 812E, đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Tâm Mặt Trời.

Hay như chuyên án 512T, đấu tranh với ổ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet gồm các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu Wifi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Ngoài ra còn có chuyên án 129T, đấu tranh với nhóm đối tượng trộm cắp thông tin thẻ tín dụng người nước ngoài, mua hàng hóa từ Mỹ chuyển về Việt Nam tiêu thụ…

Năm 2017, khi nói về vấn đề biến tướng dịch vụ để thanh toán cờ bạc, cá độ bóng đá, ông Hóa từng nói: “Trong các cuộc hội thảo về tiền ảo trước đó, tôi cũng đã đấu tranh tuy nhiên Điều 292 - Bộ Luật Hình sự đã bị bỏ đi.

Về luật pháp thì bây giờ chưa xử lý được những đối tượng lợi dụng chuyển tiền qua hình thức này. Chỉ bắt được những vụ nhỏ lẻ cụ thể, xử lý các đối tượng riêng biệt.

Bây giờ tội phạm đang lợi dụng những thứ này để làm những việc bất hợp pháp. Rất khó để ngăn chặn được. Vấn đề này hiện nay rất phức tạp, cả một vấn đề”.

Ngoài việc được biết đến như là “khắc tinh” của tội phạm công nghệ cao, ông Nguyễn Thanh Hóa còn được biết đến bởi vụ “lùm xùm” liên quan đến căn biệt thự thuộc khu đô thị Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cụ thể, đầu năm 2018, báo chí phản ánh căn biệt thự của gia đình Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nằm khuất phía góc trong cùng của dự án, nhưng nổi bật lên bởi chiều cao hơn các biệt thự khác, nhìn bên ngoài là 4 tầng 1 tum nhưng thực tế nhìn kỹ đằng sau là 5 tầng trong khi đó các biệt thự khác chỉ có 3 tầng 1 tum.

Mặc dù xây dựng không đúng với quy hoạch, thiết kế ban đầu, tự ý nâng tầng sai phép, phá vỡ quy hoạch của khu đô thị, song biệt thự này vẫn dần hoàn thiện mà chưa bị xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”. Cùng ngày, Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa. Trước đó, cuối năm 2017, ông Hóa đã bị đình chỉ chức vụ, công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an do có hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc lớn hàng ngàn tỷ đồng qua mạng Internet.

(tổng hợp)

Lưu Thủy