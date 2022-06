Tuổi U80 'uống thuốc thay cơm' của nghệ sĩ Mạc Can

(VTC News) -

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, ở tuổi 77, Mạc Can có cuộc sống khó khăn khi phải đối diện với nhiều bệnh tật.

Nói khó, không thể tự ngồi dậy

Nghệ sĩ Việt ít ai đa tài như Mạc Can. Ông là ngôi sao sân khấu, điện ảnh, truyền hình, danh hài, nhà ảo thuật, nhà văn nổi tiếng, MC duyên dáng... Ở địa hạt diễn xuất, Mạc Can được nhớ đến với những vai ấn tượng trong Cổ tích Việt Nam, Người đẹp Tây Đô, Áo lụa Hà Đông... và đặc biệt là vai Ba Phi trong Đất phương Nam. Ông lão có ngoại hình và tính cách già đậm chất Nam Bộ này đi vào lòng khán giả bởi sự dí dỏm, phóng khoáng, đáng yêu.

Mạc Can là nghệ sĩ đa tài, thành công với nhiều vai trò như nhà văn, diễn viên, nhà ảo thuật…

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, ở tuổi 77, Mạc Can đang đối diện với cuộc sống khó khăn với nhiều bệnh tật. Trước đây, ông sống một mình trong căn nhà trọ 15m2. Ông từng ngất xỉu tại phòng trọ, phải thường xuyên nhập viện vì biến chứng của bệnh gout. Sau lần điều trị ở Bệnh viện Trưng Vương tháng 10/2020, ông chuyển đến ở cùng nhà với em gái ruột tại huyện Hóc Môn.

Nghệ sĩ Mạc Can mắc nhiều bệnh như xuất huyết dạ dày, khớp, thận, tim và phải tự uống thuốc, tập luyện tại nhà. Chính vì nhiều bệnh tật nên ngay cả việc trò chuyện đơn giản với ông cũng là điều khó khăn, bởi ông không thể nói suôn sẻ, trơn tru như trước. Khi bệnh tình tái phát, nghệ sĩ gạo cội bắt đầu bỏ bữa thường xuyên hoặc ăn rất ít, chỉ ăn cháo vì không nuốt nổi cơm, phải uống sữa để bổ sung chất dinh dưỡng. Khó khăn nhất hiện tại là Mạc Can không thể tự ngồi dậy được, mọi hoạt động phải có người dìu đỡ, chủ yếu là em gái chăm sóc.

Mạc Can rất yếu do mắc nhiều bệnh.

Mạc Can hiện tại không thể tự sinh hoạt mà phải có em gái chăm sóc.

Em gái nghệ sĩ Mạc Can từng chia sẻ, sau hơn nửa đời người sống cô đơn, có vợ con nhưng chẳng khác độc thân, gần đây ông đã hàn gắn lại với vợ. Tuy nhiên hiện tại, vợ ông cũng mắc bệnh nặng phải nằm viện. Mọi sinh hoạt của ông phải nhờ vào sự chăm sóc của em gái. Người em cho biết sức khoẻ của Mạc Can rất kém do nhiều bệnh nền tái phát, bệnh tim mạch cũng hành hạ nhiều hơn.

Ốm yếu vẫn mê đóng phim

Còn nhớ vào tháng 3/2021, sau khi trải qua cơn bạo bệnh, Mạc Can vẫn nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh Chuyện ma gần nhà. Bị líu lưỡi và liên tục nói đứt quãng trong suốt quá trình quay nhưng lão nghệ sĩ vẫn hạnh phúc và xúc động vì được làm nghề. Trên phim trường, ông và cả ê kíp đã rất nỗ lực để có những thước phim tốt nhất. Sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên mỗi lần di chuyển hay đổi cảnh quay, ông đều phải có người cõng hay dìu đỡ.

Hiện tại, bệnh tật khiến ông không thể tiếp tục làm nghệ thuật. Dù vậy, nghệ sĩ kỳ cựu vẫn rất lạc quan, luôn nhìn cuộc sống với thái độ vui vẻ khiến đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ.

Khi có dịp đóng phim, Mạc Can vẫn lăn sả trên phim trường dù đi lại và ăn uống khó khăn.

Mong mỏi lớn nhất của nghệ sĩ Mạc Can ở thời điểm hiện tại là được thấy những thước phim chuyển thể từ tiểu thuyết Tấm ván phóng dao do ông sáng tác. Hồi tháng 10/2021, dự án phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết này đã đoạt giải tại chợ dự án trong LHP quốc tế Busan, và Mạc Can hy vọng phim sớm được sản xuất để ông được xem bộ phim về quãng đời tuổi nhỏ của mình, thoả mãn tâm nguyện tuổi xế chiều.

Ở tuổi 77, dù mang trọng bệnh, Mạc Can thấy hạnh phúc khi có nhiều đồng nghiệp, khán giả đến thăm hỏi. Nỗi buồn của ông cũng liên quan đến chuyện bạn bè: Do ở xa trung tâm thành phố nên ông khó gặp gỡ các bạn hơn trước.